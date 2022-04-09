Між Україною та Росією відбувся третій обмін полоненими: що відомо

Відомо, що обмін полоненими відбувся за указом президента Володимира Зеленського. Звільнити вдалося 12 військових та 14 цивільних осіб.

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За указом президента Зеленського між Україною та Росією обмін полоненими. Це вже третій обмін з початку повномасштабного російського, внаслідок чого додому повернуться 26 людей. Про це повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

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Вона розповіла, що в Україну вдалося повернути 12 військових, із них одна жінка-офіцер. Окрім того, звільнили 14 цивільних людей, серед яких 9 жінок. Верещук не повідомила, скільки російських полонених Україна віддала натомість.

"За указом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Усього 26 наших людей", — написала вона.

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що в також відбувся обмін далекобійниками з українською стороною. до Росії повернулися 32 далекобійники, а до України — 20.

Нагадаємо, 1 квітня між Києвом та Москвою вдруге відбувся обмін полоненими у Запорізькій області. На той раз додому повернулися 86 людей, серед яких було 15 жінок.

Раніше, 24 березня, Ірина Верещук розповіла про перший повноцінний обмін полоненими з Росією. З її слів, обмін проходив за формулою "10:10". Крім того, було звільнено 19 цивільних моряків із судна "Сапфір", яке прямувало для порятунку бійців на острові Зміїний.