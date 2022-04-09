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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Між Україною та Росією відбувся третій обмін полоненими: що відомо

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Обмін полоненими
Фото: Сайт Президента Украины | Обмін полоненими з Росією

Відомо, що обмін полоненими відбувся за указом президента Володимира Зеленського. Звільнити вдалося 12 військових та 14 цивільних осіб.

За указом президента Зеленського між Україною та Росією обмін полоненими. Це вже третій обмін з початку повномасштабного російського, внаслідок чого додому повернуться 26 людей. Про це повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

Вона розповіла, що в Україну вдалося повернути 12 військових, із них одна жінка-офіцер. Окрім того, звільнили 14 цивільних людей, серед яких 9 жінок. Верещук не повідомила, скільки російських полонених Україна віддала натомість.

"За указом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Усього 26 наших людей", — написала вона.

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що в також відбувся обмін далекобійниками з українською стороною. до Росії повернулися 32 далекобійники, а до України — 20.

Нагадаємо, 1 квітня між Києвом та Москвою вдруге відбувся обмін полоненими у Запорізькій області. На той раз додому повернулися 86 людей, серед яких було 15 жінок.

Раніше, 24 березня, Ірина Верещук розповіла про перший повноцінний обмін полоненими з Росією. З її слів, обмін проходив за формулою "10:10". Крім того, було звільнено 19 цивільних моряків із судна "Сапфір", яке прямувало для порятунку бійців на острові Зміїний.