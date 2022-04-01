Україна та Росія вдруге обмінялися військовополоненими: перші подробиці

Другий повноцінний обмін полоненими, за словами заступника голови ОП Тимошенко, пройшов у Запорізькій області. Додому повернуться 86 українських військових, серед яких 15 жінок.

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У Запорізькій області 1 квітня українська та російська сторони вдруге за час повномасштабної війни обмінялися військовополоненими. Про це заявив заступник голови Офісу президента України (ОП) Кирило Тимошенко у відеозверненні.

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"Хороші новини із Запорізької області. Щойно стався обмін — 86 українських військових, серед яких 15 жінок, уже у безпеці", — зазначив Тимошенко.

Інших подробиць не надав.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук уточнила, що другий обмін військовополоненими відбувся за наказом президента України Володимира Зеленського.

"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: боротимемося за кожного з вас! Усіх повернемо додому. Тримайтеся", — звернулася до військових Верещук.

Нагадаємо, що перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся 24 березня. Україна звільнила 10 бійців ЗСУ, а до Росії вирушили 11 моряків, яких врятували з судна, що тонуло у Чорному морі.

До цього, 1 березня, був "мініобмін" військовополоненими — під Сумами п'ятьох бійців тероборони обміняли на одного загарбника з військової поліції РФ.