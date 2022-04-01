Украина и Россия второй раз обменялись военнопленными: первые подробности

Второй полноценный обмен пленными, по словам замглавы ОП Тимошенко, прошел в Запорожской области. Домой вернутся 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Запорожской области 1 апреля украинская и российская стороны второй раз за время полномасштабной войны обменялись военнопленными. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко в видеообращении.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Хорошие новости из Запорожской области. Только что произошел обмен – 86 украинских военных, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – отметил Тимошенко.

Других подробностей он не предоставил.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук уточнила, что второй обмен военнопленными состоялся по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

"Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь", – обратилась к военным Верещук.

Напомним, что первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФ прошел 24 марта. Украина освободила 10 бойцов ВСУ, а в Россию отправились 11 моряков, которых спасли с тонущего судна в Черном море.

До этого, 1 марта, был "мини-обмен" военнопленными – под Сумами пятерых бойцов теробороны обменяли на одного захватчика из военной полиции РФ.