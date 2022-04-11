У день 50 – 100 гривень: названо суму утримання полонених військових РФ в Україні

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова бачила в Києві 34 полонених російських загарбників. За її словами, в камерах вони просять "солоденьке та курити".

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Утримання одного полоненого російського військового коштує бюджету України до 100 гривень на день. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданню LB.ua.

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"По-різному, залежить від місця. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Справа не в грошах, а в тому, щоб у нас були полонені. Ми знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", — пояснила омбудсмен.

Точну кількість російських військовополонених Денісова не назвала, але зазначила, що в Києві особисто бачила 34 особи — 24 рядових та 10 офіцерів. Відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, офіцерів та рядових треба утримувати окремо, продовжила уповноважена.

[ + – ] Омбудсмена здивував зовнішній вигляд військових "другої армії світу"

"Вони знаходяться у двох камерах по 24 і 10 людей. Я зайшла до них, представилася. Запитала, як їхні справи. Вони відповіли, що дуже хочеться "солоденького і курити", все інше є. "Солоденьке, — кажу їм, — це в Російській Федерації, а курити тут у нас заборонено", — розповіла вона.

Денісову вразив зовнішній вигляд військових "другої армії світу".

"Вони були в гумових чоботях. Думала, десь перевзулися перед тим, як потрапити в полон. Але сказали, що ні — це їхня форма, "щоб ноги не промокли". Залишків їхньої "форми" на них уже не було: вони тікали — хто три доби, хто тиждень — туди, звідки можна повернутися до Російської Федерації або до Білорусі. І вони виходили до наших сіл, бачили український прапор і здавалися. Практично всі 23 російські військові здалися в полон самостійно", – описала побачене омбудсмен.

Частина військовополонених росіян перебуває в установах тимчасового утримання та інших установах Збройних Сил України, їх умови утримання перевіряють, підсумувала Денісова.

Нагадаємо, що третій обмін між Україною та Росією відбувся 9 квітня, в Україну повернулися 12 військових, зокрема одна жінка-офіцер. Також звільнили 14 цивільних людей, зокрема 9 жінок.

Другий обмін полоненими між Києвом та Москвою пройшов 1 квітня в Запорізькій області. Тоді вдалося повернути 86 людей.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук 24 березня розповіла про перший повноцінний обмін полоненими, він проходив за формулою "10:10".