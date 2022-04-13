Як у донецькій "Ізоляції": Денісова повідомила про тортури в Херсоні

За словами омбудсмена, російські військові викрали й утримують у заручниках 137 осіб, зокрема 4 журналісти.

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У Херсоні з'явився аналог донецької в'язниці для тортур "Ізоляція", де російські військові проводять "бесіди" з незгодними з російським окупаційним режимом. Про це повідомляє у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для тортур незгодних з окупаційним режимом. Йдуть викрадення активістів із проукраїнською позицією. За інформацією обласної прокуратури, у заручниках російських бойовиків перебувають 137 людей, зокрема 4 журналісти", — пише Денісова.

За її словами, ситуація в області перебуває на межі гуманітарної катастрофи — понад 100 населених пунктів перебувають без електрики, і в них відчувається нестача продуктів і ліків.

"Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію чи цукровий діабет в області взагалі немає", — зазначає омбудсмен.

Денісова також повідомила, що окупаційні війська захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який було організовано для допомоги містянам і медичним закладам області. Військові ЗС РФ забрали ліки дитяче харчування та памперси.

Крім того, в області перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через російські ЗМІ.

Що відомо про в'язницю "Ізоляція"?

Катівня у Донецьку була влаштована бойовиками "ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція". За свідченнями очевидців, які поспілкувалися із зарубіжними журналістами, у підвалах "Ізоляції" з 2016 до 2019 року тримали в'язнів, яких катували, лякали імітаціями страти, загрожували сексуальним насильством тощо.

У в'язниці в нелюдських умовах утримували і катували звичайних проукраїнських громадян, переважно тих, хто співпрацював зі спецслужбами України, жителів непідконтрольних Києву територій Донецької області з метою викупу, а також бойовиків самої "ДНР", які завинили. Як повідомляли журналісти з Bellingcat, у в'язниці також "працювали" співробітники ФСБ Росії, які брали участь у допитах.

Раніше повідомлялося, що утримання одного полоненого російського військового коштує бюджету України до 100 гривень на день. Як зазначила омбудсмен Людмила Денісова, військовополонені РФ утримуються згідно з нормами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.