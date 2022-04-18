Взлетит ли "Мрія": эксперты рассказали о дальнейшей судьбе самолета Ан-225 (фото)

Специалисты считают, что больше всего пострадала носовая часть "Мрії", а также бортовые системы и оборудование самолета, которые очень тяжело будет восстановить.

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Телеканал CNN опубликовал материал по уничтоженному российскими войсками единственному в мире Ан-225 "Мрія" и перспективах его восстановления после окончания войны. Репортер телеканала Васко Котовио побывал в аэропорту "Гостомель" и вместе с сотрудниками полиции вживую увидел останки легендарного украинского самолета. По мнению репортера, самолет Ан-225, к сожалению, вряд ли возможно восстановить.

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"Нос самолета был полностью разрушен. По-видимому, стал жертвой прямого артиллерийского удара. Если бы не прямой удар по носу, Ан-225 можно было бы отремонтировать", — сказал Котовио, отметив при этом большое количество отработанных боеприпасов, находящихся возле самолета.

[ + – ] Отработанные БК на территории "Гостомеля"

Репортер также сообщил, что самолет имеет также значительные повреждения крыльев и некоторых двигателей. А вот задняя часть машины практически не повреждена — там видны немногочисленные следы от пуль и осколков.

Телеканал также приводит слова украинского эксперта — киевского инженера Андрея Совенко, который работает в компании "Антонов" с 1987 года. Он составил подробный список повреждений, просмотрев большое количество видеозаписей и фотографий обломков самолета, на основании чего подтвердил неутешительный вывод зарубежного репортера. Совенко отметил повреждения центральной части фюзеляжа и носовой части самолета, включая кабину пилота и отсеки для отдыха экипажа. По его словам больше всего повреждены бортовые системы и оборудование самолета, которые очень тяжело будет восстановить.

"Это связано с тем, что большинство различных электрических систем, насосов и фильтров, используемых на Ан-225, относятся к 1980-м годам. Они просто больше не производятся, поэтому маловероятно, что их можно будет восстановить в точности в том виде, в котором они были", — говорит Совенко.

[ + – ] Украинские полицейские рядом с двигателем грузового самолета в ангаре "Гостомеля"

Однако инженер считает, что отдельные компоненты уничтоженного самолета сохранились и их можно использовать при строительстве нового самолета. Части крыльев, включая аэродинамические поверхности, такие как закрылки и элероны, получили незначительные повреждения, и их можно спасти, считает Совенко. Также большинство из 6 двигателей остались практически неповрежденными, а вся хвостовая часть самолета пострадала только от осколочных повреждений, поэтому их без особых проблем можно будет восстановить.

"Невозможно говорить о ремонте или восстановлении этого самолета — мы можем говорить только о строительстве другой "Мрии", используя отдельные компоненты, которые можно спасти из обломков, и комбинируя их с теми, которые еще в 1980-х годах были предназначены для строительства второго самолета", — резюмировал Совенко.

Напомним, что Государственный военный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора авиастроительного концерна "Антонов" Сергея Бычкова. Причина увольнения не уточняется, однако в приказе указано, что Бычкова уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины — основания, предусмотренные контрактом.