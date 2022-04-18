Чи злетить "Мрія": експерти розповіли про подальшу долю літака Ан-225 (фото)

Фахівці вважають, що найбільше постраждала носова частина "Мрії", а також бортові системи й обладнання літака, які дуже важко буде відновити.

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Телеканал CNN опублікував матеріал зі знищеного російськими військами єдиного у світі Ан-225 "Мрія" та перспектив його відновлення після закінчення війни. Репортер телеканалу Васко Котовіо побував в аеропорту "Гостомель" і разом зі співробітниками поліції наживо побачив останки легендарного українського літака. На думку репортера, літак Ан-225, на жаль, навряд чи можна відновити.

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"Ніс літака був повністю зруйнований. Мабуть, став жертвою прямого артилерійського удару. Якби не прямий удар по носу, Ан-225 можна було б відремонтувати", — сказав Котовіо, зазначивши при цьому велику кількість відпрацьованих боєприпасів біля літака.

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Репортер також повідомив, що літак має також значні пошкодження крил і деяких двигунів. А ось задня частина машини практично не пошкоджена — там видно нечисленні сліди від куль та уламків.

Телеканал також наводить слова українського експерта — київського інженера Андрія Совенка, який працює в компанії "Антонов" із 1987 року. Він склав докладний список пошкоджень, переглянувши велику кількість відеозаписів і фото уламків літака, на підставі чого підтвердив невтішний висновок закордонного репортера. Совенко зазначив пошкодження центральної частини фюзеляжу та носової частини літака, враховуючи кабіну пілота та відсіки для відпочинку екіпажу. За його словами, найбільше пошкоджено бортові системи й обладнання літака, які дуже важко буде відновити.

"Це пов'язано з тим, що більшість різних електричних систем, насосів і фільтрів, що використовуються на Ан-225, належать до 1980-х років. Вони просто більше не виробляються, тому малоймовірно, що їх можна буде відновити в точності в тому вигляді, в якому вони були", — каже Совенко.

[ + – ] Українські поліцейські поряд із двигуном вантажного літака в ангарі "Гостомеля"

Проте інженер вважає, що окремі компоненти знищеного літака збереглися, і їх можна використовувати під час будівництва нового літака. Частини крил, враховуючи аеродинамічні поверхні, такі як закрилки й елерони, зазнали незначних пошкоджень, і їх можна врятувати, вважає Совенко. Також більшість із 6 двигунів залишилися практично неушкодженими, а вся хвостова частина літака постраждала лише від уламків, тому їх без особливих проблем можна буде відновити.

"Неможливо говорити про ремонт або відновлення цього літака — ми можемо говорити тільки про будівництво іншої "Мрії", використовуючи окремі компоненти, які можна врятувати з уламків, і комбінуючи їх із тими, які ще в 1980-х роках були призначені для будівництва іншого літака", — резюмував Совенко.

Нагадаємо, що Державний військовий концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора авіабудівного концерну "Антонов" Сергія Бичкова. Причина звільнення не уточнюється, однак у наказі зазначено, що Бичкова звільнили відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України – підстав, передбачених контрактом.