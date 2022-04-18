Украинцев из-за войны оставят без праздничных выходных в мае

Несмотря на требование КЗоТа, из-за военного положения 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями.

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Кодекса законов о труде Украины предполагает, что в 2022 году должно быть 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня в том случае, когда праздники выпадают на выходной день. Таким образом, весной должны быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Однако на время войны действие этого закона приостанавливается, сообщает Государственная служба по вопросам труда.

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"Статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней, — отмечают в ведомстве. — Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая обычные рабочие дни, работа в которые оплачивается в обычном порядке".

[ + – ] 9 мая в этом году будет рабочим днем

Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных – 24 апреля.

Ранее Фокус писал о том, как проходило празднование Пасхи в Ватикане. Во время службы в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск осудил войну в Украине и закончил свое обращение фразой "Христос воскрес" на украинском языке. Папа отошел от подготовленного текста, чтобы подтвердить присутствие в соборе мэра Мелитополя Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев.

"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что сейчас столько людей страдают. Мы можем только быть с вами, молиться за вас и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами", — сказал Франциск.