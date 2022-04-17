Папа Римский закончил обращение на Пасхальной Мессе словами на украинском языке
На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который недавно был освобожден из российского плена.
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Папа Римский на службе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну в Украине и закончил свое обращение фразой "Христос воскрес" на украинском языке. Об этом сообщает Reuters.
Папа Франциск присутствовал, но не председательствовал на Пасхальной Мессе, предположительно из-за болей в ногах, он уже давно страдает от ишиаса. На службе его заменил итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре.
Понтифик сидел перед базиликой Святого Петра в большом белом кресле и встал только когда начали читать Евангелие.
Франциск отошел от своего подготовленного текста, чтобы подтвердить присутствие мэра Мелитополя Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев, сидевших впереди.
Он говорил о "тьме войны и жестокости".
"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому сейчас столько людей страдают. Мы можем только быть с вами, молиться за вас и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами", — сказал Франциск. Свое обращение он закончил словами "Христос воскрес" на украинском языке.
Также в Ватикане сообщили, что Франциск встретился наедине с украинской делегацией перед мессой. Всего на богослужении собралось более пяти тысяч человек.
Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан – 24 апреля.
Мероприятия Страстной недели, кульминация которых приходится на воскресенье, знаменуют собой первый с 2019 года случай, когда публике было разрешено присутствовать после двух лет ограничений, связанных с COVID-19.
Ранее в Украине раскритиковали решение Святого престола поставить во главе пятничного Крестного хода украинку и россиянку, которые несли крест. Эта акция все же состоялась, но текст был изменен, сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Ранее в нем был тезис о братских народах. "Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребудем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится о мире на всей земле", — так звучали финальные слова, прозвучавшие на Крестной дороге, сообщило Радио Ватикана.