Папа Римский закончил обращение на Пасхальной Мессе словами на украинском языке

На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который недавно был освобожден из российского плена.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Папа Римский на службе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну в Украине и закончил свое обращение фразой "Христос воскрес" на украинском языке. Об этом сообщает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Папа Франциск присутствовал, но не председательствовал на Пасхальной Мессе, предположительно из-за болей в ногах, он уже давно страдает от ишиаса. На службе его заменил итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре.

Понтифик сидел перед базиликой Святого Петра в большом белом кресле и встал только когда начали читать Евангелие.

Франциск отошел от своего подготовленного текста, чтобы подтвердить присутствие мэра Мелитополя Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев, сидевших впереди.

Он говорил о "тьме войны и жестокости".

"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому сейчас столько людей страдают. Мы можем только быть с вами, молиться за вас и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами", — сказал Франциск. Свое обращение он закончил словами "Христос воскрес" на украинском языке.

Также в Ватикане сообщили, что Франциск встретился наедине с украинской делегацией перед мессой. Всего на богослужении собралось более пяти тысяч человек.

Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан – 24 апреля.

Мероприятия Страстной недели, кульминация которых приходится на воскресенье, знаменуют собой первый с 2019 года случай, когда публике было разрешено присутствовать после двух лет ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее в Украине раскритиковали решение Святого престола поставить во главе пятничного Крестного хода украинку и россиянку, которые несли крест. Эта акция все же состоялась, но текст был изменен, сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Ранее в нем был тезис о братских народах. "Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребудем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится о мире на всей земле", — так звучали финальные слова, прозвучавшие на Крестной дороге, сообщило Радио Ватикана.