Папа Римський закінчив звернення на Пасхальній Месі словами українською мовою

На богослужіння прибув мер Мелітополя Іван Федоров, якого нещодавно звільнили з російського полону.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Папа Римський на службі в соборі Святого Петра у Ватикані засудив війну в Україні та закінчив своє звернення фразою "Христос воскрес" українською мовою. Про це повідомляє Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Папа Франциск був присутній, але не головував на Великодній Месі, ймовірно, через болі в ногах, він уже давно страждає від ішіасу. На службі його замінив італійський кардинал Джованні Баттіста Ре.

Понтифік сидів перед базилікою Святого Петра у великому білому кріслі й встав лише, коли почали читати Євангеліє.

Франциск відійшов від свого підготовленого тексту, щоб підтвердити присутність мера Мелітополя Івана Федорова, його родини та трьох українських парламентарів, які сиділи попереду.

Він говорив про "темряву війни та жорстокість".

"Всі ми молимося за вас і з вами. Ми молимося, тому зараз стільки людей страждають. Ми можемо тільки бути з вами, молитися за вас і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами", — сказав Франциск. Своє звернення він закінчив. словами "Христос воскрес" українською мовою.

Також у Ватикані повідомили, що Франциск зустрівся наодинці з українською делегацією перед месою. Загалом на богослужінні зібралося понад п'ять тисяч людей.

Пасху, свято воскресіння Ісуса Христа, цього року більшість західних християн святкує 17 квітня, а більшість східних — 24.

Заходи Страсного тижня, кульмінація яких припадає на неділю, знаменують перший з 2019 випадок, коли публіці дозволили бути присутньою після двох років обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Раніше в Україні розкритикували рішення Святого престолу поставити на чолі п'ятничної Хресної ходи українку та росіянку, які несли хрест. Ця акція все ж таки відбулася, але текст змінили, повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш. Раніше в ньому була теза про братні народи. "Перед обличчям смерті мовчання промовистіше за слова. Тому будемо в молитовній безмовності, і нехай кожен із нас у своєму серці помолиться за мир на всій землі", — так звучали фінальні слова на Хресній дорозі, повідомило Радіо Ватикану.