Ватикан хоче, щоб у Хресній дорозі разом брали участь емігрантки з України та РФ

Наразі дипломати намагаються пояснити, чому вихідці з двох країн, що воюють, не можуть разом нести хрест у Страсну п'ятницю.

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Ватикан запропонував, щоб під час Хресної дороги у Страсну п'ятницю, 15 квітня, сім'ї українки та росіянки, які емігрували до Італії 20 років тому, разом несли хрест у Колізеї під час того, як папа Римський Франциск I звертатиметься до бога, з проханням навчити людей "бути братами та сестрами". Посольство України у Ватикані вже працює над тим, щоб цього не сталося, запевнив голова дипмісії Андрій Юраш у своєму Facebook.

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У понеділок, 11 квітня, пресслужба Ватикану заявила, що під час 13-ї зупинки, яка буде присвячена роздумам про смерть Ісуса Христа, хрест триматимуть сім'ї уродженок України та РФ Ірини й Альбіни, які разом працюють у хоспісі. Очікується, що мігранти, які прибули до Італії 20 років тому, будуть представлені під час останньої 14-ї зупинки.

Крім цього, Ватикан представив уривок із роздумів-молитви папи Римського, який прозвучить під час цієї частини заходу: "Навколо — смерть. Здається, що життя втрачає цінність. Усе змінюється через лічені секунди. Існування, плин днів, безтурботний зимовий сніг, випуск дітей з школи, робота, обійми, дружба… все… Несподівано все втрачає цінність… Ми знаємо, що Ти любиш нас, Господи, але ми не відчуваємо цього кохання, і це доводить нас до відчаю. Прокидаємося вранці й протягом кількох секунд почуваємося щасливими, але відразу згадуємо про те, як важко буде примиритися. Господи, де ти? Говори серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами та сестрами, побудувати те, що бомби хотіли б знищити”.

Водночас посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що українська та багато інших спільнот стурбувалися з приводу цієї ідеї Ватикану.

"Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити неможливість реалізації та очікувані наслідки", — написав дипломат.

Тим часом римсько-католицький єпископ, голова дієцезу Києва-Житомира в Україні Віталій Кривицький, коментуючи сценарій Хресної дороги, заявив, що поділяє позицію тих українців, які не підтримали ініціативу Ватикану.

"Сам собою цей жест примирення добрий, але його деталі можуть бути не зрозумілі і не прийнятні тими, хто страждає тепер від агресора. Через це і виникає такий сильний резонанс… Я щиро сподіваюся, що організатори матимуть ще можливість виправити сценарій Хресної дороги й уникнути подальших суперечок на цю тему", — написав Кривицький.

Нагадаємо, 10 квітня папа Римський Франциск, виступаючи перед тисячами парафіян на площі Святого Петра у Ватикані, закликав до великоднього перемир'я в Україні.

Також ми писали, як під час щотижневої аудієнції глава Ватикану підняв український прапор, який привезли йому з Бучі.