Папа Римський Франциск закликав до великоднього перемир'я в Україні

Папа виступив у Вербну неділю перед 50 тисячами парафіян уперше з 2019 року.

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Папа Римський Франциск, виступаючи перед багатотисячним натовпом парафіян на площі Святого Петра у Ватикані, закликав до великоднього перемир'я. Про це пише Reuters.

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Це було перше масове богослужіння з 2019 року, коли почали діяти обмеження пов'язані з пандемією COVID-19.

"Складіть зброю! Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення бойових дій, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів, охоче йти на поступки заради блага народу", — сказав Франциск. І додав, очевидно маючи на увазі РФ: "Яка ціна перемоги, якщо прапор встановлений на купі щебеню".

Раніше папа Франциск згадував жахіття війни у своїй проповіді, говорячи про "матерів, які оплакують несправедливу смерть чоловіків і синів, біженців, котрі біжать від бомб із дітьми на руках, молодих людей, позбавлених майбутнього, солдатів, посланих убивати своїх братів і сестер".

З того часу, як в Україну вторглися війська РФ, папа Римський Франциск неодноразово згадував те, що відбувається в молитвах, і говорив про Росію, використовуючи терміни "вторгнення, війна й агресія".

Після закінчення служби папа Римський проїхав повз парафіян на "папамобілі", чого не траплялося вже три роки — також через пандемію.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року католики відзначають Вербну неділю, яка знаменує собою початок Страсного тижня. Православні християни відзначать Вербну неділю тижнем пізніше, 17 квітня.

Раніше папа Римський засудив різанину в Бучі під Києвом і підняв український прапор. "Вчора мені саме з Бучі привезли цей прапор", — сказав Франциск. Папа піднявся, розгорнув прапор, а потім сказав: "Цей прапор прибув із війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі".

2 квітня Папа Римський заявив, що думає над тим, щоб відвідати Київ. На уточнювальне запитання журналіста він відповів, що ця пропозиція розглядається. Наприкінці березня офіційний Ватикан передав в Україну автомобілі швидкої допомоги.