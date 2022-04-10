Папа Римский Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине

Папа выступил в Вербное воскресенье перед 50 тысячами прихожан впервые с 2019 года.

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Папа Римский Франциск, выступая перед многотысячной толпой прихожан на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к пасхальному перемирию. Об этом пишет Reuters.

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Это было первое массовое богослужение с 2019 года, когда начали действовать ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

"Сложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боевых действий, а для достижения мира путем реальных переговоров, с готовностью идти на уступки ради блага народа", — сказал Франциск. И добавил, явно имея в виду РФ: "Какова цена победы, если флаг установлен на куче щебня".

Ранее папа Франциск вспоминал ужасы войны в своей проповеди, говоря о "матерях, оплакивающих несправедливую смерть мужей и сыновей, беженцах, бегущих от бомб с детьми на руках, молодых людях, лишенных будущего, солдат, посланных убивать своих братьев и сестер".

С тех пор как в Украину вторглись войска РФ, папа Римский Франциск неоднократно упоминал происходящее в молитвах и говорил о России, используя термины "вторжение, война и агрессия".

По окончании службы папа Римский проехал мимо прихожан на "папамобиле", чего не случалось уже три года — также из-за пандемии.

Напомним, 10 апреля 2022 года католики отмечают Вербное воскресенье, которое знаменует собой начало Страстной недели. Православные христиане отметят Вербное воскресенье неделей позже, 17 апреля.

Ранее папа Римский осудил резню в Буче под Киевом и поднял украинский флаг. "Вчера мне именно из Бучи привезли этот флаг", — сказал Франциск. Папа поднялся, развернул флаг, а потом сказал: "Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи".

2 апреля Римский папа заявил, что думает над тем, чтобы посетить Киев. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что это предложение рассматривается. В конце марта официальный Ватикан передал в Украину машины скорой помощи.