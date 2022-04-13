Ватикан хочет, чтобы в Крестной дороге вместе участвовали эмигрантки из Украины и РФ

На данный момент дипломаты пытаются объяснить, почему выходцы из двух воюющих стран не могут вместе нести крест в Страстную пятницу.

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Ватикан предложил, чтобы во время Крестной дороги в Страстную пятницу, 15 апреля, семьи украинки и россиянки, эмигрировавших в Италию 20 лет назад, вместе несли крест в Колизее во время того, как папа Римский Франциск I будет обращаться к богу, с просьбой научить людей "быть братьями и сестрами". Посольство Украины в Ватикане уже работает над тем, чтоб этого не произошло, заверил глава дипмиссии Андрей Юраш в своем Facebook.

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В понедельник, 11 апреля, пресс-служба Ватикана заявила, что во время 13-й остановки, которая будет посвящена размышлениям о смерти Иисуса Христа, крест будут держать семьи уроженок Украины и РФ Ирины и Альбины, которые вместе работают в хосписе. Ожидается, что мигранты, прибывшие в Италию 20 лет назад, будут представлены во время последней, 14-й остановки.

Помимо этого Ватикан представил отрывок из размышлений-молитвы папы Римского, который прозвучит во время этой части мероприятия: "Вокруг – смерть. Кажется, что жизнь теряет ценность. Все меняется через считанные секунды. Существование, течение дней, беззаботный зимний снег, уход детей из школы, работа, объятия, дружба… все. Неожиданно все теряет ценность… Мы знаем, что Ты любишь нас, Господи, но мы не чувствуем этой любви, и это доводит нас до отчаяния. Просыпаемся утром и в течение нескольких секунд чувствуем себя счастливыми, но сразу вспоминаем о том, как трудно будет примириться. Господи, где ты? Говори среди молчания смерти и разделений и научи нас творить мир, быть братьями и сестрами, построить то, что бомбы хотели бы уничтожить".

В свою очередь посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил, что украинское и многие другие сообщества обеспокоились по поводу этой идеи Ватикана.

"Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить невозможность реализации и ожидаемые последствия", — написал дипломат.

Тем временем римско-католический епископ, глава диоцеза Киева-Житомира в Украине Виталий Кривицкий, комментируя сценарий Крестной дороги, заявил, что разделяет позицию тех украинцев, которые не поддержали инициативу Ватикана.

"Сам в себе этот жест примирения хорош, но его детали могут быть не понятны и не приемлемы теми, кто страдает теперь от агрессора. Из-за этого и возникает такой сильный резонанс… Я искренне надеюсь, что у организаторов будет еще возможность исправить сценарий Крестного пути и избежать дальнейших споров на эту тему", — написал Кривицкий.

Напомним, 10 апреля папа Римский Франциск, выступая перед тысячами прихожан на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к пасхальному перемирию в Украине.

Также мы писали о том, как во время еженедельной аудиенции глава Ватикана поднял украинский флаг, который привезли ему из Бучи.