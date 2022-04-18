Українців через війну залишать без святкових вихідних у травні

Незважаючи на вимогу КЗпП, через воєнний стан 25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть робочими днями.

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Кодекс законів про працю України передбачає, що у 2022 році має бути 9 святкових днів (у тому числі 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) та 4 неробочі дні в тому випадку, коли свята випадають на вихідний день. Таким чином, навесні мають бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день). Проте на час війни дія цього закону припиняється, повідомляє Державна служба з питань праці.

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"Статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів, — зазначають у відомстві. — Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня звичайні робочі дні, робота в які оплачується у звичайному порядку”.

[ + – ] 9 травня цього року буде робочим днем

Великдень, свято воскресіння Ісуса Христа, цього року більшістю західних християн відзначається 17 квітня, а більшістю східних — 24 квітня.

Раніше Фокус писав про те, як відбулося святкування Великодня у Ватикані. Під час служби в соборі Святого Петра Папа Римський Франциск засудив війну в Україні та закінчив своє звернення фразою "Христос воскрес" українською мовою. Папа відійшов від підготовленого тексту, щоб підтвердити присутність у соборі мера Мелітополя Івана Федорова, його родини та трьох українських парламентарів.

"Усі ми молимося за вас і з вами. Ми молимося, тому що зараз стільки людей страждають. Ми можемо тільки бути з вами, молитися за вас і сказати вам: "Мужіться, ми разом із вами", — сказав Франциск.