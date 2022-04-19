У 6 млн украинцев ограничен доступ к питьевой воде, — ЮНИСЕФ

Из-за поврежденных систем водо- и электроснабжения у 6 млн человек в стране возникли проблемы с питьевой водой.

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Ожесточенные боевые действия на территории страны привели к разрушению систем водо- и энергоснабжения в Украине. В результате 4,6 млн украинцев остались без доступа к чистой воде, сообщается на странице в Twitter украинского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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В ЮНИСЕФ уточняют, что всего около у 6 млн граждан страны есть проблемы с постоянным доступом к питьевой воде.

Еще 24 марта омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что в более десяти городах Украины нет водоснабжения. По ее словам, вода частично или полностью отсутствовала в Мариуполе, Николаеве, Харькове, Изюме и ряде других населенных пунктов. 18 апреля уполномоченная по правам человека написала в своем Telegram-канале, что критическая ситуация с доступом к воде сложилась на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По ее словам, из-за отсутствия водоснабжения в населенных пунктах перестали оказывать медицинскую помощь второго и третьего уровней.

Как ранее сообщал ЮНИСЕФ, из-за войны около 1,6 млн украинских детей могут столкнуться с голодом.