6 млн українців обмежений доступ до питної води, — ЮНІСЕФ

Через пошкоджені системи водо- й електропостачання в 6 млн людей у країні виникли проблеми з питною водою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Жорстокі бойові дії на території країни призвели до руйнування систем водо- й енергопостачання в Україні. В результаті 4,6 млн українців залишилися без доступу до чистої води, повідомляється на сторінці Twitter українського офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В ЮНІСЕФ уточнюють, що всього близько 6 млн громадян країни мають проблеми з постійним доступом до питної води.

Ще 24 березня омбудсмен Людмила Денісова розповідала, що в понад десяти містах України немає водопостачання. За її словами, вода частково або повністю була відсутня в Маріуполі, Миколаєві, Харкові, Ізюмі та низці інших населених пунктів. 18 квітня уповноважена з прав людини написала у своєму Telegram-каналі, що критична ситуація з доступом до води склалася на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За її словами, через відсутність водопостачання в населених пунктах перестали надавати медичну допомогу другого та третього рівнів.

Як раніше повідомляв ЮНІСЕФ, через війну близько 1,6 млн українських дітей можуть зіткнутися з голодом.