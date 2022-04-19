Граждане Украины по-прежнему могут выезжать за границу по внутреннему паспорту, — ГПСУ

Представитель пограничной службы объяснил, что сейчас госорганы не могут быстро и своевременно оформлять заграничные паспорта.

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В Государственной пограничной службе Украины решили продлить для граждан возможность выезда за рубеж по внутренним документам. Правила пересечения границы разъяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Об этом сообщает УП.

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"Возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины продлена", — отметил Демченко. Такое решение объясняется тем, что в связи военным положением в Украине госслужбы не могут быстро и своевременно оформлять заграничные паспорта. Выезжать за границу по внутреннему паспорту по-прежнему смогут жители всех без исключения областей.

Дети младше 16 лет могут выехать из Украины в другие страны по паспорту или свидетельству о рождении (если паспорт гражданина Украины отсутствует).

Как вывезти за границу ребенка

Законодательство Украины предусматривает, что на время военного положения дети в возрасте до 16-и лет имеют право выезжать за границу в сопровождении одного из родителей или других родственников. Например, бабушки, дедушки, совершеннолетних братьев или сестер, отчима, мачехи и прочих лиц, которых один из родителей уполномочил письменным заявлением, заверенным органом опеки. Нотариально удостоверенное согласие второго родителя не требуется.

Ранее Фокус сообщал, что ГПСУ вновь обязала украинцев пересекать госграницу по заграничному паспорту. Но гражданам, которые эвакуируются из зоны боевых действий, за все время активной фазы войны с РФ, с 24 февраля, разрешалось выезжать за пределы страны и без загранпаспорта.