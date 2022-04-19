Громадяни України, як і раніше, можуть виїжджати за кордон за внутрішнім паспортом, — ДПСУ

Представник прикордонної служби пояснив, що зараз держоргани не можуть швидко та своєчасно оформлювати закордонні паспорти.

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У Державній прикордонній службі України вирішили продовжити для громадян можливість виїзду за кордон за внутрішніми документами. Правила перетину кордону роз'яснив речник ДПСУ Андрій Демченко. Про це повідомляє УП.

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"Можливість перетину кордону на виїзд за межі країни громадянами України за паспортом громадянина України продовжено", — зазначив Демченко. Таке рішення пояснюється тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні держслужби не можуть швидко та своєчасно оформлювати закордонні паспорти. Виїжджати за кордон за внутрішнім паспортом, як і раніше, зможуть жителі всіх без винятку областей.

Діти віком до 16 років можуть виїхати з України в інші країни за паспортом або свідоцтвом про народження (якщо паспорт громадянина України відсутній).

Як вивезти за кордон дитину

Законодавство України передбачає, що на час воєнного стану діти віком до 16 років мають право виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків або інших родичів. Наприклад, бабусі, дідуся, повнолітніх братів чи сестер, вітчима, мачухи й інших осіб, яких один із батьків уповноважив письмовою заявою, завіреною органом опіки. Нотаріально засвідчена згода другого з батьків не потрібна.

Раніше Фокус повідомляв, що ДПСУ знову зобов'язала українців перетинати держкордон за закордонним паспортом. Але громадянам, які евакуюються із зони бойових дій, за весь час активної фази війни з РФ, з 24 лютого, дозволялося виїжджати за межі країни й без закордонного паспорта.