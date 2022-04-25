Украина конфисковала белорусское судно "Надежда" и танкер РФ (фото)

По информации следователей из ГБР, россияне пытались спрятать свой танкер "Волгонефть-268" в Одесской области на время войны, сменив его "прописку" на Замбию.

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В Одесской области следователи ГБР конфисковали белорусское судно "Надежда" и российский танкер "Волгонефть-268". Их национализируют и позже привлекут для работы в интересах нашего государства. Об этом сообщает ГБР.

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"Следователи ГБР в Николаеве совместно с сотрудниками 17 пограничного отряда Госпогранслужбы и морской охраны Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области", — отмечают на сайте бюро.

Корабли участвовали в логистических операциях РФ по реке Дунай. Судно "Надежда" обнаружили в Измаильском порту в Одесской области, а нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" россияне на время войны пытались спрятать на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив его "прописку" на Замбию.

Чтобы минимизировать обязательные платежи в госбюджет, Украины стоимость суден сильно занизили. Сотрудники ГБР уже передали судна на хранение в Администрацию морских портов Украины, а также подали необходимые документы, чтобы национализировать конфискованное имущество.

"Теперь они будут работать в интересах государства для экономического развития Украины", — резюмировали в ведомстве.

Как писал ранее Фокус, россияне пытались вывезти из Украины 10 суден, которые находились на ремонте и были задействованы в логистических операциях России в акваториях Черного моря и реки Дунай. Для этого кораблям сменили "прописку". А чтобы минимизировать сумму обязательных платежей в госбюджет Украины, их стоимость занизили в пять раз.