Россияне пытались вывезти из Украины 10 суден на 1 миллиард грн, — ГБР (фото)

В ГБР рассказали, что теперь судна российских предпринимателей планируют национализировать, они будут служить государству.

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Государственное бюро расследований помешало вывезти 10 суден, собственниками которых являются российские граждане. Корабли находились на ремонте, а до этого были задействованы в логистических операциях России в акваториях Черного моря и реки Дунай. Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Об этом сообщили в ГБР.

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В ведомстве рассказали, что при содействии морской охраны и 17 пограничного отряда Госпогранслужбы, помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера.

Кроме того, для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн. грн, однако настоящая сумма составляет более 1 млрд. грн и была занижена не менее чем в 5 раз. Все российские суда будут национализированы, чтобы служить государству.

"11 апреля работники ДБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины", — заявили в ГБР

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Напомним, 7 апреля глава СНБО Алексей Данилов рассказал, что арестованный самолет Виктора Медведчука уже работает на защиту Украины. По его словам, с помощью частного воздушного судна была заблокирована взлетная полоса аэропорта "Киев" в Жулянах

Ранее, 4 апреля СМИ сообщали, что украинские военные нанесли удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен". По информации журналистов, это судно обстреливало украинские города, в том числе Одессу.