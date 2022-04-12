Росіяни намагалися вивезти з України 10 суден на 1 мільярд гривень, — ДБР (фото)

У ДБР розповіли, що тепер судна російських підприємців планують націоналізувати, вони служитимуть державі.

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Державне бюро розслідувань завадило вивезти 10 суден, власниками яких є громадяни Росії. Кораблі перебували на ремонті, а раніше були задіяні в логістичних операціях Росії в акваторіях Чорного моря та річки Дунай. Власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни прописки. Про це повідомили в ДБР.

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У відомстві розповіли, що за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден і 2 танкери.

Крім того, для мінімізації обов'язкових платежів у держбюджет України судна були оцінені в 160 млн грн, проте справжня сума становить понад 1 млрд грн і була занижена не менш ніж у 5 разів. Усі російські судна будуть націоналізовані, щоб служити державі.

"11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали в Одеську обласну військову адміністрацію з ініціативою їхньої націоналізації. Тепер вони працюватимуть на користь держави, для розвитку й економічного розвитку України", — заявили в ДБР.

[ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР

Нагадаємо, 7 квітня глава РНБО Олексій Данілов розповів, що заарештований літак Віктора Медведчука вже працює на захист України. За його словами, за допомогою приватного повітряного судна було заблоковано злітну смугу аеропорту "Київ" у Жулянах.

Раніше, 4 квітня ЗМІ повідомляли, що українські військові завдали удару по російському фрегату "Адмірал Ессен". За інформацією журналістів, це судно обстрілювало українські міста, зокрема Одесу.