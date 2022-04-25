Україна конфіскувала білоруське судно "Надія" та танкер РФ (фото)

За інформацією слідчих з ДБР, росіяни намагалися сховати свій танкер "Волгонефть-268" в Одеській області на час війни, змінивши його "прописку" на Замбію.

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На Одещині слідчі ДБР конфіскували білоруське судно "Надія" та російський танкер "Волгонефть-268". Їх націоналізують і пізніше залучать до роботи на користь нашої держави. Про це повідомляє ДБР.

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"Слідчі ДБР у Миколаєві спільно зі співробітниками 17 прикордонного загону Держприкордонслужби та морської охорони Держприкордонслужби виявили білоруське судно "Надія" та суховантажне судно, що перебували в акваторії Ізмаїльського порту в Одеській області", — зазначають на сайті бюро.

Кораблі брали участь у логістичних операціях РФ річкою Дунай. Судно "Надія" виявили в Ізмаїльському порту на Одещині, а нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" росіяни на час війни намагалися сховати на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши його "прописку" на Замбію.

Щоб мінімізувати обов'язкові платежі до держбюджету, вартість суден сильно занизили. Співробітники ДБР вже передали судна на зберігання до Адміністрації морських портів України, а також подали необхідні документи, щоби націоналізувати конфісковане майно.

"Тепер вони працюватимуть на користь держави для економічного розвитку України", — резюмували у відомстві.

Як писав раніше Фокус, росіяни намагалися вивезти з України 10 суден, які перебували на ремонті та які залучали в логістичних операціях Росії в акваторіях Чорного моря та річки Дунай. Для цього кораблям змінили "прописку". А щоб мінімізувати суму обов'язкових платежів до держбюджету України, їх вартість занизили вп'ятеро.