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Украина Российско-украинская война

Хотели добить раненых. ВС РФ целенаправленно обстреляли больницу под Луганском (видео)

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Северодонецк, больница, Луганская область, обстрел, раненые
В результате обстрела пострадали несколько этажей Северодонецкой больницы

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты знали, что в больнице Северодонецка лечится много раненых. Несмотря на то, что здание получило значительные повреждения, больница продолжает работать.

27 апреля российские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу, одна женщина погибла, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в области сейчас работает только две больницы — в Северодонецке и Лисичанске.

"Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило, — отметил Гайдай. — Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей.

В результате обстрела здание получило существенные повреждения, пострадали несколько этажей.

"Тем не менее, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 25 апреля Сергей Гайдай сообщил о том, что Луганская область осталась без света из-за обстрела ВС РФ Кременской подстанции.

По словам чиновника, раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье, однако после оккупации территории россияне разрушили трансформаторные блоки, а починить их не в состоянии. По этой причине подстанция в Кременной оставалась единственным источником электроэнергии для луганчан. В мирное время она снабжала электричеством большую часть городов и сел области. После обстрела российской армией без света остались все населенные пункты Луганской области.

Также Гайдай добавил, что почти вся область осталась без воды, так как из-за повреждения линий электропередач обесточены насосные станции, которые поставляют воду в Северодонецк, и объекты Попаснянского районного водоканала.