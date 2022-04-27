Хотели добить раненых. ВС РФ целенаправленно обстреляли больницу под Луганском (видео)

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты знали, что в больнице Северодонецка лечится много раненых. Несмотря на то, что здание получило значительные повреждения, больница продолжает работать.

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27 апреля российские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу, одна женщина погибла, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в области сейчас работает только две больницы — в Северодонецке и Лисичанске.

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"Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило, — отметил Гайдай. — Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей.

В результате обстрела здание получило существенные повреждения, пострадали несколько этажей.

"Тем не менее, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 25 апреля Сергей Гайдай сообщил о том, что Луганская область осталась без света из-за обстрела ВС РФ Кременской подстанции.

По словам чиновника, раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье, однако после оккупации территории россияне разрушили трансформаторные блоки, а починить их не в состоянии. По этой причине подстанция в Кременной оставалась единственным источником электроэнергии для луганчан. В мирное время она снабжала электричеством большую часть городов и сел области. После обстрела российской армией без света остались все населенные пункты Луганской области.

Также Гайдай добавил, что почти вся область осталась без воды, так как из-за повреждения линий электропередач обесточены насосные станции, которые поставляют воду в Северодонецк, и объекты Попаснянского районного водоканала.