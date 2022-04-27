Хотіли добити поранених. ЗС РФ цілеспрямовано обстріляли лікарню під Луганськом (відео)

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти знали, що в лікарні Сєвєродонецька лікується багато поранених. Незважаючи на те, що будинок зазнав значних пошкоджень, лікарня продовжує працювати.

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27 квітня російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню, одна жінка загинула, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в області зараз працює лише дві лікарні — у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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"Сьогодні орки спеціально відкрили вогонь по медичній установі обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти у різних станах разом із лікарями — і це їх не зупинило, — зазначив Гайдай. — Фактично орки хотіли добити поранених та убити тих, хто допомагає місцевим виживати — лікарів.

Унаслідок обстрілу будівля отримала суттєві пошкодження, постраждали кілька поверхів.

"Тим не менше, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без допомоги", — наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, 25 квітня Сергій Гайдай повідомив про те, що Луганська область залишилася без світла через обстріл ЗС РФ Кремінської підстанції.

За словами чиновника, раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС у місті Щастя, однак після окупації території росіяни зруйнували трансформаторні блоки, а відремонтувати їх не в змозі. Тому підстанція в Кремінній залишалася єдиним джерелом електроенергії для луганчан. У мирний час вона забезпечувала електрикою більшість міст і сіл області. Після обстрілу російською армією без світла залишились усі населені пункти Луганської області.

Також Гайдай додав, що майже вся область залишилася без води, оскільки через пошкодження ліній електропередач знеструмлено насосні станції, які постачають воду в Сєвєродонецьк, та об'єкти Попаснянського районного водоканалу.