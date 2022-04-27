Николаевский блогер показал, как запустить стиральную машинку без воды (фото)

Местные жители нашли способ, как стирать вещи в машине при условиях отсутствия водоснабжения. Этот навык должен помочь горожанам, которые уже 16 дней без воды из-за действий оккупантов РФ.

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Генеральный директор компании "Металлург Юга" Владимир Самойленко рассказал, как жителям Николаева можно выйти из ситуации, когда нужно постирать вещи, а водоснабжение отсутствует.

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На своей странице в Facebook менеджер опубликовал фотографию собственного изобретения: он подсоединил шланг для набора воды в машинку к обычному ведру, предварительно вырезав в нем отверстие. При отсутствии централизованного водоснабжения, ведро можно наполнить из запасов воды. При этом, для полноценной стирки понадобится около 50 литров воды, а если нужно только полоскание — 14.

[ + – ] В Николаеве придумали, как запустить машинку без воды

Пользователи в комментариях отмечают, что объем воды для такого изобретения может отличаться, в зависимости от модели стиральной машины.

Николаевская область без воды уже 16 дней

Водоснабжение в Николаевской области было нарушено еще 12 апреля. Городской голова Александр Сенкевич тогда заявил, что в результате боевых действий на территории области был поврежден водопровод и его ремонт на тот момент не представлялся возможным.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким недавно рассказал, почему жителям областного центра не стоит ожидать скорого возобновления подачи воды.

"Место, где надо починить, находится прямо на линии столкновения, в серой зоне 3-4 км, между нашими и "орками". С ними договаривайся, не договаривайся, сделать этого мы пока не сможем. Второе: даже если мы это сделаем, отобьем их или просто удастся починить повреждение, "орки" могут нанести удар по другому месту в трубе. Повезет — будет вода в кранах, не повезет — будет в баклажках. Не надо из этого делать точку, что это возможно сделать, а мы не делаем. Это не так. Перспектива своеобразная. Хуже, если они еще нам свет выключат", — сказал он.

Ранее Фокус рассказывал, что под Николаевом был ликвидирован российский военный с позывным "Путин". Он служил в разведке и погиб в возрасте 30 лет в районе поселка Александровка.