ВСУ ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

По информации украинских военных, оккупант Владимир Гуцов погиб под поселком Александровка Николаевской области еще вначале месяца.

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Во время боев в Николаевской области был убит российский военный с позывным "Путин". Об этом сообщает пресс-служба Стратегических коммуникаций ВСУ у себя в Telegram-канале.

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Отмечается, что Владимир Гуцов (настоящее имя оккупанта) служил в разведке и погиб еще 1 апреля. Это произошло под поселком Александровка. Также известно, что погибшему было 30 лет, он родился 2 декабря 1991 года.

Николаевская область остается одним из горячих регионов боевых действий. Областной центр также регулярно подвергается обстрелам. На прошлой неделе мэр Николаева Александр Сенкевич показал огромную воронку, глубиной в пять метров. Это последствия одного из обстрелов Николаева российскими оккупантами.

По словам Сенкевича, 19 апреля ночью российские войска "денацифицировали" электрическую опору 115 кВ, после взрыва осталась гигантская воронка.

Тем не менее российские военные продолжают нести потери под Николаевом. Один из них рассказал, что в одном из оккупационных подразделений осталось всего 400 человек из 1000. Захватчик также заявил, что выжившие солдаты больше не верят в военную победу РФ над Украиной, а у некоторых — "начала ехать крыша".

Ранее Фокус рассказывал, что Николаев продолжает готовиться к осаде города. По словам городского головы Александра Сенкевича, Россия перебрасывает оружие и военные ресурсы из Крыма в Херсонскую область для дальнейшего наступления на Николаев. Но для того, чтобы обезопасить город, украинским военным нужно идти в наступление на Херсонскую область, откуда по мнению мэра, совершаются ракетные удары по Николаеву.