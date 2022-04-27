ЗСУ ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

За інформацією українських військових, окупант Володимир Гуцов загинув під селищем Олександрівка Миколаївської області ще на початку місяця.

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Під час боїв у Миколаївській області вбили російського військового з позивним "Путін". Про це повідомляє пресслужба Стратегічних комунікацій ЗСУ у себе в Telegram-каналі.

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Зазначається, що Володимир Гуцов (справжнє ім'я окупанта) служив у розвідці та загинув ще 1 квітня. Це сталося під селищем Олександрівка. Також відомо, що загиблому було 30 років, він народився 2 грудня 1991 року.

Миколаївська область залишається одним із гарячих регіонів бойових дій. Обласний центр також регулярно зазнає обстрілів. Минулого тижня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав величезну вирву, глибиною п'ять метрів. Це наслідки одного з обстрілів Миколаєва російськими окупантами.

За словами Сєнкевича, 19 квітня вночі російські війська "денацифікували" електричну опору 115 кВ, після вибуху залишилася гігантська вирва.

Проте російські військові продовжують зазнавати втрат під Миколаєвом. Один з них розповів, що в одному з окупаційних підрозділів залишилося всього 400 людей з 1000. Загарбник також заявив, що солдати, які вижили, більше не вірять у військову перемогу РФ над Україною, а в деяких — "почав їхати дах".

Раніше Фокус розповідав, що Миколаїв продовжує готуватися до облоги міста. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, Росія перекидає зброю та військові ресурси з Криму до Херсонської області для подальшого наступу на Миколаїв. Але для того, щоб убезпечити місто, українським військовим треба йти у наступ на Херсонську область, звідки, на думку мера, здійснюються ракетні удари по Миколаєву.