"Нас майже не залишилося": окупант розповів про великі втрати ЗС РФ під Миколаєвом

За словами російського військовослужбовця, солдати, які вижили, не вірять у воєнну перемогу РФ над Україною, а в деяких "почав їхати дах".

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На Миколаївському напрямку ЗС РФ зазнають колосальних втрат, а в одному з окупаційних підрозділів залишилося всього 400 осіб із 1000. Про це розповів російський військовослужбовець своїй дружині під час розмови, перехопленої Службою безпеки України.

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Зокрема, загарбник зізнався дружині, що в його підрозділі зафіксовано колосальні втрати серед особового складу. За словами окупанта, у полку з 1000 військовослужбовців живими залишилися понад 400 людей.

"У нашого полку найбільші втрати, б**дь. Нас майже не залишилося. Нас було тисяча з чимось чоловік, залишилося десь 400... Висунувся — кулі над головою! Ми почали тікати, по нам "Град" у д*пу лупить. Із одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю — перестрілка починається. Є**ть, думаю, ми в кільці. Знов тікав, б**дь", — поскаржився російський військовослужбовець своїй дружині в ході телефонної розмови.

Загарбник також заявив, що солдати, які вижили, більше не вірять у воєнну перемогу РФ над Україною, а в деяких "почав їхати дах". Військовослужбовець розповів дружині, що єдине, чим зараз займаються російські ЗС на території нашої країни, — тікають від бійців ЗСУ.

Крім цього, під час телефонної розмови солдат зізнався, що більше він не планує повертатися в Україну та брати участь у бойових діях проти української армії.

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[ + – ] Російський військовослужбовець поскаржився на величезні втрати ЗС РФ під Миколаєвом

Нагадаємо, раніше СБУ публікувала аудіоперехоплення розмови, у якій російський військовослужбовець вихвалявся тортурами над військовополоненими. Окупант, спілкуючись зі своїм знайомим, зізнався, що його жорстокості щодо українців дивуються навіть його колеги по службі.

Також СБУ публікувала ще одну розмову, під час якої мобілізований в ОРДЛО окупант розповів про розстріл українок.