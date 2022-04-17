Російські окупанти в упор розстрілюють мирних українок, — СБУ

З'явилися нові свідчення звірств "мобілізованих" в ОРДЛО з перехоплених розмов зі своїми рідними.

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У СБУ опублікували перехоплену розмову "мобілізованого" в ОРДЛО з його дружиною, або подругою, в якій він докладно розповідає про те, як його товариш по службі в упор розстріляв мирну жінку десь в Україні. Силовики перехоплюють такі розмови загарбників і документують їхні злочини, щоб надалі жоден винний не залишився безкарним.

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У СБУ зазначають, що військовий, який дзвонив, "мобілізований" ЗС РФ у так званій "ЛНР". Він розповідає своїй дружині, що нарешті з'явився зв'язок, але як тільки вирішив їй зателефонувати — почув постріли.

[ + – ] Перехоплена СБУ розмова

"Там мінометники стоять. Баба лежить якась, башка прострілена, лежить, сіпається. Я питаю, що це? Вони кажуть, типу в неї брат в "Азові", вона почала х*ню пороти, вони її розстріляли. Вона ще лежить, сіпається, в неї в голові дірка", — розповідає чоловік. На що його подруга на тлі дитячих вигуків просить припинити.

Але військовий доповнює свою розповідь подробицями, наголошуючи, що стрільця покликали й він вистрілив у поранену жінку ще двічі.

"Я сказав, ви її хоч закопайте. Він її взяв за ноги, потяг кудись", — резюмує чоловік.

Де саме трапилося вбивство мирної мешканки й коли це сталося, у СБУ не уточнюють.

Нагадаємо, під час обстрілу Харкова 15 квітня поранили 50 людей, загинула семимісячна дитина.