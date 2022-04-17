Российские оккупанты в упор расстреливают мирных украинок, – СБУ

Появились новые свидетельства зверств "мобилизированных" в ОРДЛО из перехваченных разговоров с их родными.

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В СБУ опубликовали перехваченный разговор "мобилизированного" в ОРДЛО с его женой, или подругой, в котором он подробно рассказывает о том, как его сослуживец в упор расстрелял мирную женщину где-то в Украине. Силовики перехватывают подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления, чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.

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В СБУ отмечают, что звонивший был "мобилизован" ВС РФ в так называемой "ЛНР". Он рассказывает своей жене, что наконец появилась связь, но как только он решил ей позвонить — услышал выстрелы.

[ + – ] Перехваченный СБУ разговор

"Там минометчики стоят. Баба лежит какая-то, башка простреленная, лежит, дергается. Я спрашиваю, что это? Они говорят, типа у нее брат в "Азове", она начала х*ню пороть, они ее расстреляли. Она еще лежит, дергается, у нее в голове дырка", — рассказывает мужчина. На что его подруга на фоне детских возгласов просит прекратить.

Но военный дополняет свой рассказ подробностями, отмечая, что стрелявшего позвали и он выстрелил в раненую женщину еще два раза.

"Я сказал, вы ее хоть закопайте. Он ее взял за ноги, потянул куда-то", — резюмирует мужчина.

Где именно случилось убийство мирной жительницы и когда это произошло в СБУ не уточняют.

Напомним, во время обстрела Харькова 15 апреля были ранены 50 человек, погиб семимесячный ребенок.