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Военный Фокус Российско-украинская война

"Нас почти не осталось": оккупант рассказал о больших потерях ВС РФ под Николаевом

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ВС РФ потери оккупанты война вторжение солдаты Николаев
ВС РФ несут колоссальные потери под Николаевом

По словам российского военнослужащего, выжившие солдаты не верят в военную победу РФ над Украиной, а у некоторых "начала ехать крыша".

На Николаевском направлении ВС РФ несут колоссальные потери, а в одном из оккупационных подразделений осталось всего 400 человек из 1000. Об этом рассказал российский военнослужащий своей супруге во время разговора, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

В частности, захватчик признался жене, что в его подразделении зафиксированы колоссальные потери среди личного состава. По словам оккупанта, в полке из 1000 военнослужащих в живых осталось свыше 400 человек.

"У нашего полка самые большие потери, б**дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось где-то 400… Высунулся — пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу — перестрелка начинается. Е**ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, б**дь", — пожаловался российский военнослужащий своей жене в ходе телефонного разговора.

Захватчик также заявил, что выжившие солдаты больше не верят в военную победу РФ над Украиной, а у некоторых — "начала ехать крыша". Военнослужащий рассказал жене, что единственное, чем сейчас занимаются российские ВС на территории нашей страны — убегают от бойцов ВСУ.

Помимо этого, во время телефонного разговора солдат признался, что больше он не планирует возвращаться в Украину и участвовать в боевых действиях против украинской армии.

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Российский военнослужащий пожаловался на колоссальные потери ВС РФ под Николаевом

Напомним, ранее СБУ публиковала аудиоперехват разговора, в котором российский военнослужащий хвастался пытками над военнопленными. Оккупант, общаясь со своим знакомым, признался, что его жестокости в отношении украинцев удивляются даже его коллеги по службе.

Также СБУ публиковала еще один разговор, в ходе которого мобилизованный в ОРДЛО оккупант рассказал о расстреле украинок.