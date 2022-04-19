Вирва п'ять метрів у глибину. Мер Миколаєва показав наслідки обстрілу міста

Олександр Сєнкевич опублікував відео, на якому видно гігантську вирву, що залишилася від вибуху снаряда під час нічних обстрілів Миколаєва.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич записав відео, на якому показав наслідки нічного обстрілу міста росіянами. За словами Сєнкевича, 19 квітня вночі російські війська "денацифікували" електричну опору 115 кВ, після вибуху залишилася гігантська вирва.

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"Бачимо тут вирву, відео не передає всю її "красу". Вона метрів 20 завширшки та глибиною десь п'ять метрів", — показує Сєнкевич наслідки обстрілів на відео.

За словами мера Миколаєва, під час нічних прильотів постраждали двоє людей. Сєнкевич подякував працівникам "Миколаївобленерго" за те, що вони героїчно борються з наслідками атак російських окупантів.

Нагадаємо, у вівторок вранці ДСНС повідомляла, що вночі 19 квітня ворог обстріляв Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину на Херсонському шосе.

Пізніше стало відомо, що під час нічного обстрілу постраждав зоопарк у Миколаєві. Фото з двома ракетами на території зоопарку опублікував його директор Володимир Топчий.

Як писав раніше Фокус, за інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля командування ворога кинуло на прорив у Луганській і Донецькій областях, а також на захоплення Маріуполя.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, російські окупанти в останні кілька днів посилили обстріли Харкова, бо бояться наступу ЗСУ та хочуть продемонструвати "якийсь" результат до Великодня, але за словами експерта, в них нічого не вийде.