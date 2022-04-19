Воронка пять метров в глубину. Мэр Николаева показал последствия обстрела города

Александр Сенкевич опубликовал видео, на котором видно гигантскую воронку, оставшуюся от взрыва снаряда во время ночных обстрелов Николаева.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Мэр Николаева Александр Сенкевич записал видео, на котором показал последствия ночных обстрелов города россиянами. По словам Сенкевича, 19 апреля ночью российские войска "денацифицировали" электрическую опору 115 кВ, после взрыва осталась гигантская воронка.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Видим здесь воронку, видео не передает всю ее "красоту". Она метров 20 в ширину и глубиной где-то пять метров, — показывает Сенкевич последствия обстрелов на видео.

По словам мэра Николаева, во время ночных прилетов пострадали двое людей. Сенкевич поблагодарил работников "Николаевоблэнерго" за то, что они героически борются с последствиями атак российских оккупантов.

Напомним, во вторник утром ГСЧС сообщала, что ночью 19 апреля враг обстрелял Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина на Херсонском шоссе.

Позже стало известно, что во время ночных обстрелов пострадал зоопарк в Николаеве. Фото с двумя ракетами на территории зоопарка опубликовал его директор Владимир Топчий.

Как писал ранее Фокус, по информации Генштаба ВСУ, основные усилия командование врага бросило на прорыв в Луганской и Донецкой областях, а также на захват Мариуполя.

По словам советника ОП Алексей Арестович, российские оккупанты в последние несколько дней усилили обстрелы Харькова, так как боятся наступления ВСУ и хотят продемонстрировать "какой-то" результат к Пасхе, но по словам эксперта, у них ничего не получится.