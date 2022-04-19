UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Какой-то" результат к Пасхе: Арестович объяснил, зачем ВС РФ усилили обстрел Харькова

1006
харьков, обстрел харьков, война харьков, центр харьков
Фото: Цензор.НЕТ | Вражеская армия обстреляла центр Харькова из реактивных систем залпового огня

Движение ВСУ на Донбасс идет от Харькова и Николаева, поэтому ВС РФ работают по предполагаемым местам резервов войск, сказал советник главы Офиса президента Украины.

Российские оккупанты не рассчитывают взять Харьков, но усиливают обстрелы города для предотвращения наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.

"По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Они боятся, что мы продвигаемся и работают по предполагаемым местам резервов войск, потому что от Харькова и от Николаева идет движение", – объяснил Арестович.

Арестович говорит о наступлении на Харьков с 8:00

Захватчикам важно продемонстрировать "какой-то" результат к Пасхе, но по словам советника главы ОП, у них ничего не получится.

Около 25 тысяч захватчиков двинулись от Изюма в сторону Славянска и Краматорска, а ВСУ двигаются от Харькова, добавил он.

"На Херсонском и Харьковском направлениях наши потопали вперед радостно. Это движение на тактическом уровне. Нет у наступления (РФ на Донбассе) оперативного размаха пока. Почему? Потому что у российской армии очень слабая разведка", — заключил Арестович.

В Генеральном штабе ВСУ 19 апреля заявили о блокировке Харькова и переброске в область дополнительных ракетных дивизионов ЗРК "Тор". В приграничных с Украиной районах Белгородской области оккупанты развернули ЗРК С-400 и С-300.

ВС РФ 18 апреля обстреляли в Харькове Храм Преображения Господнего Украинской православной церкви Московского Патриархата.

В Вербное воскресенье, 17 апреля, захватчики обстреляли центр Харькова из реактивных систем залпового огня. В этот день погибли пять человек, еще 13 граждан получили различные ранения.