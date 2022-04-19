"Какой-то" результат к Пасхе: Арестович объяснил, зачем ВС РФ усилили обстрел Харькова

Движение ВСУ на Донбасс идет от Харькова и Николаева, поэтому ВС РФ работают по предполагаемым местам резервов войск, сказал советник главы Офиса президента Украины.

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Российские оккупанты не рассчитывают взять Харьков, но усиливают обстрелы города для предотвращения наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.

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"По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Они боятся, что мы продвигаемся и работают по предполагаемым местам резервов войск, потому что от Харькова и от Николаева идет движение", – объяснил Арестович.

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Захватчикам важно продемонстрировать "какой-то" результат к Пасхе, но по словам советника главы ОП, у них ничего не получится.

Около 25 тысяч захватчиков двинулись от Изюма в сторону Славянска и Краматорска, а ВСУ двигаются от Харькова, добавил он.

"На Херсонском и Харьковском направлениях наши потопали вперед радостно. Это движение на тактическом уровне. Нет у наступления (РФ на Донбассе) оперативного размаха пока. Почему? Потому что у российской армии очень слабая разведка", — заключил Арестович.

В Генеральном штабе ВСУ 19 апреля заявили о блокировке Харькова и переброске в область дополнительных ракетных дивизионов ЗРК "Тор". В приграничных с Украиной районах Белгородской области оккупанты развернули ЗРК С-400 и С-300.

ВС РФ 18 апреля обстреляли в Харькове Храм Преображения Господнего Украинской православной церкви Московского Патриархата.

В Вербное воскресенье, 17 апреля, захватчики обстреляли центр Харькова из реактивных систем залпового огня. В этот день погибли пять человек, еще 13 граждан получили различные ранения.