"Якийсь" результат до Великодня: Арестович пояснив, навіщо ЗС РФ посилили обстріл Харкова

Рух ЗСУ на Донбас йде від Харкова та Миколаєва, тому ЗС РФ працюють по ймовірних місцях резервів військ, сказав радник глави Офісу Президента України.

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Російські окупанти не розраховують взяти Харків, але посилюють обстріл міста для запобігання наступу Збройних Сил України. Про це сказав радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату Марку Фейгіну.

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"По Харкову, по околицях Харкова працюють зараз дуже сильно. Вони бояться, що ми просуваємось і працюють по можливих місцях резервів військ, тому що від Харкова та від Миколаєва йде рух", — пояснив Арестович.

[ + – ] Арестович говорить про наступ на Харків із 8:00

Загарбникам важливо продемонструвати "якийсь" результат до Великодня, але, за словами радника голови ОП, у них нічого не вийде.

Близько 25 тисяч загарбників рушили від Ізюма в бік Слов'янська та Краматорська, а ЗСУ рухаються від Харкова, додав він.

"На Херсонському та Харківському напрямках наші потопали вперед радісно. Цей рух на тактичному рівні. Немає в наступі (РФ на Донбасі) оперативного розмаху поки що. Чому? Тому що в російської армії дуже слабка розвідка", — сказав Арестович.

У Генеральному штабі ЗСУ 19 квітня заявили про блокування Харкова та перекидання в область додаткових ракетних дивізіонів ЗРК "Тор". У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області окупанти розгорнули ЗРК С-400 та С-300.

ЗС РФ 18 квітня обстріляли в Харкові Храм Преображення Господнього Української православної церкви Московського Патріархату.

У Вербну неділю, 17 квітня, загарбники обстріляли центр Харкова з реактивних систем залпового вогню. В цей день загинуло п'ятеро людей, ще 13 громадян отримали різні поранення.