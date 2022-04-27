Миколаївський блогер показав, як запустити пральну машинку без води (фото)

Місцеві мешканці знайшли спосіб, як прати речі у машині за умов відсутності водопостачання. Ця навичка має допомогти містянам, які вже 16 днів без води через дії окупантів РФ.

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Генеральний директор компанії "Металург Півдня" Володимир Самойленко розповів, як жителям Миколаєва можна вийти із ситуації, коли потрібно випрати речі, а водопостачання відсутнє.

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На своїй сторінці в Facebook менеджер опублікував фотографію власного винаходу: він приєднав шланг для набору води в машинку до звичайного відра, попередньо вирізавши отвір. За відсутності централізованого водопостачання відро можна наповнити із запасів води. При цьому для повноцінного прання знадобиться близько 50 літрів води, а якщо потрібно тільки полоскання — 14.

[ + – ] У Миколаєві вигадали, як запустити машинку без води

Користувачі в коментарях звзначають, що об'єм води для такого винаходу може відрізнятися залежно від моделі пральної машини.

Миколаївська область без води вже 16 днів

Водопостачання у Миколаївській області порушилося ще 12 квітня. Міський голова Олександр Сенкевич тоді заявив, що внаслідок бойових дій на території області було пошкоджено водопровід і його ремонт на той момент не був можливим.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім нещодавно розповів, чому мешканцям обласного центру не варто очікувати на швидке відновлення подачі води.

"Місце, де треба полагодити, знаходиться прямо на лінії зіткнення, у сірій зоні 3-4 км, між нашими та "орками". З ними домовляйся, не домовляйся, зробити цього ми поки не зможемо. Друге: навіть якщо ми це зробимо, відіб'ємо їх або просто вдасться полагодити пошкодження, "орки" можуть завдати удару по іншому місцю в трубі. Пощастить — буде вода в кранах, не пощастить — буде в баклажках. Не треба з цього робити точку, що це можливо зробити, а ми не робимо. Це не так. Перспектива своєрідна. Гірше, якщо вони ще нам світло вимкнуть", — сказав він.

Раніше Фокус розповідав, що під Миколаєвом ліквідували російського військового з позивним "Путін". Він служив у розвідці та загинув у віці 30 років у районі селища Олександрівка.