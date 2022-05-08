"Любое зло заканчивается ": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения

Президент Украины, стоя на фоне разрушенного города Бородянка, обратился к украинцам и заверил, что черно-белая весна закончится и начнется сине-желтая мечта.

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8 мая в Украине День памяти и примирения. В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время Второй мировой войны, защищая мир от нацизма. президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что любое зло заканчивается одинаково – оно заканчивается.

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"Может ли стать черно-белой весна? Может ли стать вечным февраль? К сожаления все ответы – да. Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чтим память всех, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы погибших и миллионы причин сказать злу — никогда снова. Но мы не могли даже представить, что наше поколение станет свидетелем издевательства над этими словами, которые как оказалось являются истиной далеко не для всех", — сказал Зеленский в своем обращении к украинцам.

"В этом году мы говорим и слышим "никогда снова" по-другому. Это звучит больно и жестоко. Без восклицательного знака, а со знаком вопроса. Вы говорите никогда снова? Расскажите об этом Украине. 24 февраля в 4 часа утра слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет. Мы услышали взрывы и услышали "снова", — сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что город Бородянка, в котором записал обращение президент, — это одна из жертв военных преступлений РФ. Здесь во время Второй мировой войны нацисты сожгли больше 100 домов и 50 человек увезли в Германию, 250 жителей Бородянки погибли тогда на фронте.

"Они боролись за жизнь, которая здесь была до 24 февраля. Сзади не военный объект, а обычная девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу для РФ? Это государство засыпало бомбами этот город и он онемел. Этот город не может сегодня сказать "никогда снова. Люди в этом городе заснули, не зная, что утром не все проснутся. Кто-то не проснулся никогда, никогда снова. Они убили слова никогда снова, словами можем повторить", — сказал Зеленский.

По словам президента, зло вернулось снова в Украину. В другой форме, с другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Зло снова возродилось – здесь и сейчас. Это понимают все народы и страны, которые поддерживают Украину.

Зеленский также в своей речи провел параллели с бомбардировками мирных городов Европы нацистами с тем, что делают российские войска в Украине.

"Любое зло заканчивается одинаково — оно заканчивается. Дорогие украинцы, сегодня в День памяти и примирения мы склоняемся перед теми, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Они погибли ради того, чтобы обо всех ужасах войны мы знали из книг, а не на собственном опыте. Но мы победим и ни одно зло не избежит ответственности. Снова будет мир, наконец-то – снова! Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая, но эта зима закончится и она растает от украинского солнца. И над временно оккупированными городами и селами снова будет развеваться наш флаг. Наконец-то снова! Никаких больше черно белых снов, а только сине-желтая мечта! Наконец-то снова!", — сказал Зеленский.

Напоминаем, что недавно Владимир Зеленский вручил украинским военным награды. Главнокомандующий ВСУ стал первым в стране кавалером Креста боевых заслуг. Героям Украины президент вручал ордена "Золотая Звезда".