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Военный Фокус Российско-украинская война

Залужному и четырем военным вручили Крест боевых заслуг: кого наградил Зеленский (фото)

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Фото: president.gov.ua | Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг в Украине

Главнокомандующий ВСУ стал первым в стране кавалером Креста боевых заслуг. Героям Украины президент вручал ордена "Золотая Звезда", один из защитников получил его посмертно.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг в Украине. Эту награду вручил ему президент Владимир Зеленский, сообщил Офис президента Украины.

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины и членам семей защитников, удостоенных этого звания посмертно. Церемония награждения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

"Совершенно справедливо, что такая награда (Крест боевых заслуг) установлена именно сейчас. Украинцы всегда ценили и отмечали боевые награды. У нас большое героическое наследие, а значит, и традиции боевых наград", – подчеркнул глава государства.

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Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг в Украине

Эту же награду получили замглавнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский и боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Президент сообщил о подписании указа о вручении специальной награды "За мужество и отвагу", которую получили следующие бригады:

Первыми "За мужество и отвагу" были награждены:

  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно. Награду получили мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключка. Военные в конце марта в Киевской области уничтожили танки, БМД и БМП российских оккупантов.

Кроме них "Золотую Звезду" получили:

  • младший лейтенант Игорь Дикун – 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;
  • полковник Сухопутных войск Роман Мамавко — после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями 2 месяца;
  • полковник Сухопутных войск Павел Федосенко – командир 92-й отдельной механизированной бригады, с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону Харькова;
  • подполковник Александр Яковенко – во время боевых действий в Донецкой области подразделения под его командованием успешно уничтожали ВС РФ и их технику;
  • родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны Норов спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям военные нанесли существенные поражения захватчикам в Киевской области и остановили продвижение.
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Зеленский награждает родных замкомандира мотопехотного батальона 72-й ОМбр капитана Норова

"В ночь на 12 марта для недопущения прорыва оккупантов, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника остановили, но 13 марта, во время эвакуации пострадавших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью", – отметили в ОП.

Напомним, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковской и Изюмском направлениях и вытесняют врага. Российские войска перемещаются в основном на Луганском направлении.

Залужный ранее призывал украинских блогеров с большой аудиторией не раскрывать информацию о логистике и снабжении ВСУ. Главком просил воздержаться от публичных оценок боевых действий.