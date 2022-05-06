Залужному и четырем военным вручили Крест боевых заслуг: кого наградил Зеленский (фото)

Главнокомандующий ВСУ стал первым в стране кавалером Креста боевых заслуг. Героям Украины президент вручал ордена "Золотая Звезда", один из защитников получил его посмертно.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг в Украине. Эту награду вручил ему президент Владимир Зеленский, сообщил Офис президента Украины.

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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины и членам семей защитников, удостоенных этого звания посмертно. Церемония награждения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

"Совершенно справедливо, что такая награда (Крест боевых заслуг) установлена именно сейчас. Украинцы всегда ценили и отмечали боевые награды. У нас большое героическое наследие, а значит, и традиции боевых наград", – подчеркнул глава государства.

[ + – ] Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг в Украине

Эту же награду получили замглавнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский и боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Президент сообщил о подписании указа о вручении специальной награды "За мужество и отвагу", которую получили следующие бригады:

Первыми "За мужество и отвагу" были награждены:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно. Награду получили мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключка. Военные в конце марта в Киевской области уничтожили танки, БМД и БМП российских оккупантов.

Кроме них "Золотую Звезду" получили:

младший лейтенант Игорь Дикун – 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;

полковник Сухопутных войск Роман Мамавко — после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями 2 месяца;

полковник Сухопутных войск Павел Федосенко – командир 92-й отдельной механизированной бригады, с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону Харькова;

подполковник Александр Яковенко – во время боевых действий в Донецкой области подразделения под его командованием успешно уничтожали ВС РФ и их технику;

родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны Норов спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям военные нанесли существенные поражения захватчикам в Киевской области и остановили продвижение.

[ + – ] Зеленский награждает родных замкомандира мотопехотного батальона 72-й ОМбр капитана Норова

"В ночь на 12 марта для недопущения прорыва оккупантов, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника остановили, но 13 марта, во время эвакуации пострадавших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью", – отметили в ОП.

Напомним, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковской и Изюмском направлениях и вытесняют врага. Российские войска перемещаются в основном на Луганском направлении.

Залужный ранее призывал украинских блогеров с большой аудиторией не раскрывать информацию о логистике и снабжении ВСУ. Главком просил воздержаться от публичных оценок боевых действий.