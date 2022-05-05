ВСУ перешли в наступление на Харьковском и Изюмском направлениях, — Залужный

По словам главнокомандующего ВСУ, основные перемещения ВС РФ наблюдаются на Луганском направлении. В районе Попасной Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

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Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковской и Изюмском направлениях. А основные перемещения сил российских войск наблюдаются на Луганском направлении. В районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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Кроме того, Валерий Залужный акцентировал внимание на возобновлении Россией запуска крылатых ракет. По его словам, главная цель россиян — разрушение логистических путей для поставления военной помощи Украине от стран Запада. Он добавил, что за последние двое суток Россия выпустила по территории Украины 22 крылатых ракеты.

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. По состоянию на полночь за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории", — написал он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что предоставление Киеву систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS является очень актуальным.

Залужный также поблагодарил партнеров Украины за предоставленную помощь. По его словам, сейчас украинские военные не только интенсивно учатся пользоваться и обслуживать вооружение НАТО, но и делятся собственным боевым опытом с партнерами.

Напомним, 4 мая спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что Россия не достигла желаемого продвижения на Донбассе и юге Украины. По его словам, наступление россиян происходит медленно из-за проблем с логистикой, сильного сопротивления ВСУ и сезона дождей на этих территориях. Кроме того, он отметил низкий моральных дух россиян и плохое командование.

Ранее, 2 мая журналисты сообщали о том, что ВСУ удалось откинуть российскую армию на 40 километров от Харькова. По данным СМИ, украинские бойцы отбросили россиян до самой границы с Белгородской областью.