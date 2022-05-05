Россия не достигла на юге и востоке Украины желаемого продвижения, — Пентагон (видео)

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, наступление россиян происходит медленно из-за проблем с логистикой, сильного сопротивления ВСУ и сезона дождей в Украине. Также он отметил, что у российских солдат низкий моральный дух и плохое командование.

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Российские вооруженные силы не смогли достичь желаемого продвижения на юге и востоке Украины и на каждом шагу встречали сильное сопротивление со стороны украинских военных. Наступление россиян происходит очень медленно. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга.

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"Россияне не достигли того прогресса на Донбассе и на юге, которого, как мы считаем, они хотели достичь… Мы считаем, что они отстают от графика, процесс происходит медленно. И на каждом шагу они встречали жесткое украинское сопротивление. Мы сосредоточены на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно жестче", — сказал он.

По словам Джона Кирби, Россия не смогла достичь желаемых успехов на юге из-за нерешенных проблем с логистикой и поддержкой в их войсках. Второй важной причиной в Пентагоне назвали сопротивление украинцев.

"Это территория, за которую они борются уже восемь лет, и для украинцев это дом. Они это знают. И они знают, где быть. И они знают, с чем выступать", — считает спикер Минобороны США.

Кроме того, на стороне Украины — природа, Джон Кирби рассказал, что дождевой сезон на этих территориях также замедляет продвижение россиян.

"Эта часть Украины равнинная, много сельхозугодий. Мне ее описывали немного как Канзас. В это время года весной бывает просто много дождей и грязи. И это тоже немного замедлило продвижение россиян", — заявил он.

Также Кирби отметил проблемы лидерства и сплоченности во многих российских подразделениях. По его словам, у российских солдат низкий моральный дух и плохое командование.

Однако пресс-секретарь Пентагона добавил, что у российских войск до сих пор осталось много силы для борьбы и огневой мощности. Поэтому битва на Донбассе может перейти в затяжную фазу.

Джон Кирби также заявил, что США сосредоточены на передачи Украине нужных инструментов и оружия, а также обучение украинских военных, чтобы достичь успехов.

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Напомним, 5 мая в Генштабе сообщили, что украинские военные освободили несколько сел на границе Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, ПВО и ВСУ уничтожили 4 беспилотника, 3 крылатых ракеты, и 2 самолета, предположительно СУ-30.

Ранее, 4 мая журналисты CNN рассказали, что Украина получила от США 90% предложенных гаубиц. Чиновник из Пентагона подтвердил, что большая часть гаубиц, которые были предназначены для Украины, уже прибыла в расположение украинских воинов.