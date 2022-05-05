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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ взяли под контроль несколько сел на границе Николаевской и Херсонской областей (фото)

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Военнослужащий ВСУ со снарядом. всу,
Фото: Генштаб ВСУ | Военнослужащий ВСУ со снарядом.

Подразделения ПВО и Сухопутных войск ВСУ поразили 9 воздушных целей: 4 беспилотника, 3 крылатые ракеты, 2 самолета, предположительно, истребители Су-30.

Генеральный штаб ВСУ представил утреннюю сводку по состоянию на 70-е сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Публикация размещена на странице Генштаба в Facebook.

  • В Восточной операционной зоне противник продолжает наступление, с тем чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с аннексированным Крымом.
  • В Приднестровском регионе Молдавии ВС РФ проводят перегруппировку войск, пополняют запасы.
  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях, в свою очередь, активные действия не предпринимаются.
  • Слобожанское направление. Продолжаются обстрелы Харькова, ведется разведка позиций ВСУ.
  • В районе севернее Изюма не прекращаются минометные и артобстрелы.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг ведет артобстрелы вдоль линии столкновения. Применяется оперативно-тактическая и боевая авиацию, которая наносит ракетно-бомбовые удары.
  • В Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях ВС РФ пытаются безуспешно вести наступательные операции.
  • На Авдеевском и Кураховском направлениях обстреливаются позиции ВСУ.
  • В Мариуполе оккупанты блокируют и пытаются уничтожить наши подразделений в районе "Азовстали". Противник пытается захватить завод при поддержке авиации.
  • В Сватовском районе Луганской области подразделения боевиков, укомплектованные местными жителями, обладают низким морально-психологическим состоянием, им не хватает вооружения.
  • На Южнобужском направлении российская армия не предпринимала активных действий. Однако наносятся ракетно-бомбовые удары по позициям наших защитников и инфраструктуре района.
  • На границе Николаевской и Херсонской областей успешные действия ВСУ позволили вернуть под контроль Украины ряд населенных пунктов.
Уничтоженная техника россиян, разбитая техника.
Уничтоженная техника россиян.
Уничтоженная техника россиян, разбитая техника.
Уничтоженная техника россиян.
Место боестолкновений. военнослужащий ВСУ со снарядом.
Военнослужащий ВСУ со снарядом на месте боестолкновения.
Фото: Генштаб ВСУ
Уничтоженная техника россиян, разбитая техника.
Уничтоженная техника россиян, разбитая техника.
Место боестолкновений. военнослужащий ВСУ со снарядом.
  • На территории Донецкой и Луганской областей в течение прошлых суток были отбиты 11 атак противника и уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронетехники и 5 автомобилей.
  • Россияне массово отказываются воевать. 38-я отдельной мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ понесла значительные потери. После отвода для восстановления часть военнослужащих отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине. Военные находятся в районе границы с РФ и ждут, когда их вернут домой.
  • Уничтоженная авиация ВС РФ. За минувшие сутки подразделения ПВО и Сухопутных войск поразили 9 летательных аппаратов противника. Были сбиты четыре беспилотника, два из них — зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, также удалось уничтожить три крылатые ракеты. Поражены два самолета, по предварительным данным, это истребители Су-30.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове российские войска уничтожили все трамваи. Из-за боестолкновений транспортная инфраструктура Харькова существенно повреждена: уничтожены трамвайные депо и подстанции, подготовку к запуску метро займет порядка двух месяцев.