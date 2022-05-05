ВСУ взяли под контроль несколько сел на границе Николаевской и Херсонской областей (фото)
Подразделения ПВО и Сухопутных войск ВСУ поразили 9 воздушных целей: 4 беспилотника, 3 крылатые ракеты, 2 самолета, предположительно, истребители Су-30.
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Генеральный штаб ВСУ представил утреннюю сводку по состоянию на 70-е сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Публикация размещена на странице Генштаба в Facebook.
- В Восточной операционной зоне противник продолжает наступление, с тем чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с аннексированным Крымом.
- В Приднестровском регионе Молдавии ВС РФ проводят перегруппировку войск, пополняют запасы.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях, в свою очередь, активные действия не предпринимаются.
- Слобожанское направление. Продолжаются обстрелы Харькова, ведется разведка позиций ВСУ.
- В районе севернее Изюма не прекращаются минометные и артобстрелы.
- На Донецком и Таврическом направлениях враг ведет артобстрелы вдоль линии столкновения. Применяется оперативно-тактическая и боевая авиацию, которая наносит ракетно-бомбовые удары.
- В Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях ВС РФ пытаются безуспешно вести наступательные операции.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях обстреливаются позиции ВСУ.
- В Мариуполе оккупанты блокируют и пытаются уничтожить наши подразделений в районе "Азовстали". Противник пытается захватить завод при поддержке авиации.
- В Сватовском районе Луганской области подразделения боевиков, укомплектованные местными жителями, обладают низким морально-психологическим состоянием, им не хватает вооружения.
- На Южнобужском направлении российская армия не предпринимала активных действий. Однако наносятся ракетно-бомбовые удары по позициям наших защитников и инфраструктуре района.
- На границе Николаевской и Херсонской областей успешные действия ВСУ позволили вернуть под контроль Украины ряд населенных пунктов.
- На территории Донецкой и Луганской областей в течение прошлых суток были отбиты 11 атак противника и уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронетехники и 5 автомобилей.
- Россияне массово отказываются воевать. 38-я отдельной мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ понесла значительные потери. После отвода для восстановления часть военнослужащих отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине. Военные находятся в районе границы с РФ и ждут, когда их вернут домой.
- Уничтоженная авиация ВС РФ. За минувшие сутки подразделения ПВО и Сухопутных войск поразили 9 летательных аппаратов противника. Были сбиты четыре беспилотника, два из них — зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, также удалось уничтожить три крылатые ракеты. Поражены два самолета, по предварительным данным, это истребители Су-30.
Ранее Фокус сообщал, что в Харькове российские войска уничтожили все трамваи. Из-за боестолкновений транспортная инфраструктура Харькова существенно повреждена: уничтожены трамвайные депо и подстанции, подготовку к запуску метро займет порядка двух месяцев.