Охотники за унитазами постарались. Войска РФ уничтожили в Харькове все трамваи (фото)

Боевые действия сильно повредили транспортную инфраструктуру Харькова – трамвайные депо и подстанции уничтожены, а на подготовку к запуску метро уйдет около двух месяцев.

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Российские оккупанты за время полномасштабной войны в Украине уничтожили все трамваи в Харькове. Об этом сообщил Харьковской горсовет в Telegram.

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"Стараниями немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо", – отметили городские власти.

После войны около двух месяцев уйдет на подготовку к запуску метрополитена. Власти предупредили, что особенно сложно будет восстановить Салтовскую ветку, которая поедет намного позже остальных.

Горсовет напомнил, что война – не повод отказываться от улучшения транспортной инфраструктуры Харькова. Коммунальщики 3 мая начали демонтировать трамвайную линию на улице Веснина. Рельсы снимают, чтобы после войны жители Салтовки могли попасть в центр на автобусах.

Мэр Харькова Игорь Терехов и специалисты, по сведениям чиновников, работают над оптимизацией маршрутов общественного транспорта и доставкой жителей Салтовки в центр, на поселок Жуковского и Алексеевку.

Отметим, что мэр чешского города Брно Маркета Ванькова пообещала подарить Харькову 2 трамвая Tatra T3 и 6 троллейбусов Skoda 14Tr. Она предупредила, что транспорт – не новый, но при качественном обслуживании может прослужить несколько лет.

[ + – ] Харькову передадут из Чехии 2 трамвая Tatra T3

"Трамваи должны пройти ремонт в мастерских, там поменяют датчики. А троллейбусы могут сразу уехать. Транспортные средства доставят в город после окончания боевых действий", – заявила она.

ВС РФ уничтожили артиллерией и авиацией Фельдман-Экопарк, сильно пострадал и центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Напомним, что в Офисе президента Украины подсчитали потери государства из-за войны с РФ. В целом украинская экономика потеряла от $564 млрд до $600 млрд.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков 14 апреля сказал, что мужчин, задействованных в восстановлении украинских городов, не будут призывать в армию.