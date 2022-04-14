Кадры уничтожения россиянами парка им. Горького в Харькове попали на видео

В парке повреждены газоны, аттракционы и ряд других объектов.

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С начала войны Харьков находится под постоянными обстрелами российской армии, которая уничтожает жилые дома, школы, больницы и даже парки. В частности уничтожен Фельдман-Экопарк, а также существенно пострадал центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Как ВС РФ из РСЗО разрушают одно из самых любимых мест отдыха харьковчан и гостей города, показали на видео, снятом камерами наблюдения парка.

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На кадрах видно, как снаряды попадают на газоны и аттракционы, причиняя огромные разрушения. Наиболее массированный обстрел был 2 апреля, когда пострадал один из сотрудников коммунального предприятия. Мужчину с ранениями госпитализировали, а спасатели взялись ликвидировать последствия обстрелов.

На сегодняшний день в парке полностью разрушена сцена, повреждены немало скульптур на территории, а также ряд аттракционов, среди которых "Галеон Барбадос" и "Индия".

Ранее мы писали о том, что первые последствия обстрелов парка показали на фотографиях.

[ + – ] Харьковские коммунальщики убирают последствия обстрелов в парке

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове относится к самым масштабным развлекательным центрам Европы. Он поделен на несколько сегментов, включая детский. Семейно-развлекательный, ретро, французский, средневековый, экстрим, спортивные площадки и канатную дорогу.

В 2020 году парк им. Горького в Харькове возглавил рейтинг самых популярных туристических объектов в своей категории, судя по запросам в Google.