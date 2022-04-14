Кадри знищення росіянами парку ім. Горького у Харкові потрапили на відео

У парку пошкоджено газони, атракціони та низку інших об'єктів.

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З початку війни Харків перебуває під постійним обстрілом російської армії, яка знищує житлові будинки, школи, лікарні та навіть парки. Зокрема знищено Фельдман-Екопарк, а також суттєво постраждав центральний парк культури та відпочинку ім. Горького. Як ЗС РФ із РСЗВ руйнують одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян і гостей міста, показали на відео, знятому камерами спостереження парку.

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На кадрах видно, як снаряди потрапляють на газони й атракціони, завдаючи величезних руйнувань. Найбільш масований обстріл був 2 квітня, коли постраждав один зі співробітників комунального підприємства. Чоловіка з пораненнями госпіталізували, а рятувальники взялися ліквідувати наслідки обстрілу.

На сьогоднішній день у парку повністю зруйновано сцену, пошкоджено чимало скульптур на території, а також низку атракціонів, серед яких "Галеон Барбадос" та "Індія".

Раніше ми писали, що перші наслідки обстрілів парку показали на фото.

[ + – ] Харківські комунальники прибирають наслідки обстрілів у парку

Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького у Харкові належить до наймасштабніших розважальних центрів Європи. Він поділений на кілька сегментів, враховуючи дитячий. Сімейно-розважальний, ретро, французький, середньовічний, екстрим, спортивні майданчики та канатну дорогу.

У 2020 році парк ім. Горького у Харкові очолив рейтинг найпопулярніших туристичних об'єктів у своїй категорії, судячи із запитів у Google.