Мисливці за унітазами постаралися. Війська РФ знищили у Харкові всі трамваї (фото)

Бойові дії значно пошкодили транспортну інфраструктуру Харкова – трамвайні депо та підстанції знищено, а на підготовку до запуску метро піде близько двох місяців.

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Російські окупанти за часи повномасштабної війни в Україні знищили всі трамваї в Харкові. Про це повідомила Харківська міськрада у Telegram.

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"Стараннями немитих мисливців за унітазами та ношеною жіночою білизною трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу. Зруйноване депо", – зазначила міська влада.

Після війни близько двох місяців піде на підготовку до запуску метрополітену. Влада попередила, що особливо складно буде відновити Салтівську гілку, яка поїде набагато пізніше за інших.

Міськрада нагадала, що війна – не привід відмовлятися від покращення транспортної інфраструктури Харкова. Комунальники 3 травня почали демонтувати трамвайну лінію на вулиці Весніна. Рейки знімають, щоб після війни мешканці Салтівки могли потрапити в центр на автобусах.

Мер Харкова Ігор Терехов і фахівці, за даними чиновників, працюють над оптимізацією маршрутів громадського транспорту та доставкою мешканців Салтівки до центру, на селище Жуковського та Олексіївку.

Зазначимо, що мер чеського міста Брно Маркета Ванькова пообіцяла подарувати Харкову 2 трамваї Tatra T3 і 6 тролейбусів Skoda 14Tr. Вона попередила, що транспорт не новий, але при якісному обслуговуванні може прослужити кілька років.

[ + – ] Харкову передадуть із Чехії 2 трамваї Tatra T3

"Трамваї мають пройти ремонт у майстернях, там поміняють датчики. А тролейбуси можуть одразу поїхати. Транспортні засоби доставлять до міста після закінчення бойових дій", — заявила вона.

ЗС РФ знищили артилерією та авіацією Фельдман-Екопарк, сильно постраждав і центральний парк культури та відпочинку імені Горького.

Нагадаємо, що в Офісі президента України підрахували втрати держави через війну з РФ. Загалом українська економіка втратила від $564 млрд до $600 млрд.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 14 квітня сказав, що чоловіків, задіяних у відновленні українських міст, не призватимуть до армії.