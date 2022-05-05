ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на кордоні Миколаївської та Херсонської областей (фото)

Підрозділи ППО та Сухопутних військ ЗСУ уразили 9 повітряних цілей. 4 безпілотники, 3 крилаті ракети, 2 літаки, імовірно, винищувачі Су-30.

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Генеральний штаб ЗСУ представив ранкове зведення станом на 70-ту добу протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Публікація розміщена на сторінці Генштабу у Facebook.

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У Східній операційній зоні противник продовжує наступ, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з анексованим Кримом.

противник продовжує наступ, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з анексованим Кримом. У Придністровському регіоні Молдови ЗС РФ проводять перегрупування військ, поповнюють запаси.

Молдови ЗС РФ проводять перегрупування військ, поповнюють запаси. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, зі свого боку, активні дії не вживаються.

зі свого боку, активні дії не вживаються. Слобожанський напрямок. Триває обстріл Харкова, ведеться розвідка позицій ЗСУ.

Триває обстріл Харкова, ведеться розвідка позицій ЗСУ. У районі на північ від Ізюма не припиняються мінометні й артобстріли.

не припиняються мінометні й артобстріли. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог веде артобстріли вздовж лінії зіткнення. Застосовується оперативно-тактична та бойова авіація, яка завдає ракетно-бомбових ударів.

ворог веде артобстріли вздовж лінії зіткнення. Застосовується оперативно-тактична та бойова авіація, яка завдає ракетно-бомбових ударів. У Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямах ЗС РФ намагаються безуспішно вести наступальні операції.

напрямах ЗС РФ намагаються безуспішно вести наступальні операції. На Авдіївському та Курахівському напрямах обстрілюються позиції ЗСУ.

обстрілюються позиції ЗСУ. У Маріуполі окупанти блокують та намагаються знищити наші підрозділи в районі "Азовсталі". Противник намагається захопити завод за підтримки авіації.

окупанти блокують та намагаються знищити наші підрозділи в районі "Азовсталі". Противник намагається захопити завод за підтримки авіації. У Сватівському районі Луганської області підрозділи бойовиків, укомплектовані місцевими жителями, мають низький морально-психологічний стан, їм не вистачає озброєння.

підрозділи бойовиків, укомплектовані місцевими жителями, мають низький морально-психологічний стан, їм не вистачає озброєння. На Південнобузькому напрямі російська армія не робила активних дій. Проте завдаються ракетно-бомбові удари по позиціях наших захисників та інфраструктурі району.

російська армія не робила активних дій. Проте завдаються ракетно-бомбові удари по позиціях наших захисників та інфраструктурі району. На кордоні Миколаївської та Херсонської областей успішні дії ЗСУ дозволили повернути під контроль України низку населених пунктів.

[ + – ] Знищена техніка росіян [ + – ] Знищена техніка росіян [ + – ] Військовослужбовець ЗСУ зі снарядом на місці бойової зіткнення. Фото: Генштаб ЗСУ

На території Донецької та Луганської областей протягом минулої доби було відбито 11 атак супротивника та знищено 5 танків, 7 одиниць бойової бронетехніки та 5 автомобілів.

протягом минулої доби було відбито 11 атак супротивника та знищено 5 танків, 7 одиниць бойової бронетехніки та 5 автомобілів. Росіяни масово відмовляються воювати . 38-а окрема мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ зазнала значних втрат. Після відведення на відновлення частина військовослужбовців відмовилася брати участь у подальших бойових діях в Україні. Військові перебувають у районі кордону з РФ і чекають, коли їх повернуть додому.

. 38-а окрема мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ зазнала значних втрат. Після відведення на відновлення частина військовослужбовців відмовилася брати участь у подальших бойових діях в Україні. Військові перебувають у районі кордону з РФ і чекають, коли їх повернуть додому. Знищена авіація ЗС РФ. Минулої доби підрозділи ППО та Сухопутних військ уразили 9 літальних апаратів противника. Були збиті чотири безпілотники, два з них — зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ, також вдалося знищити три крилаті ракети. Уражено два літаки, за попередніми даними, це винищувачі Су-30.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові російські війська знищили всі трамваї. Через бойові зіткнення транспортну інфраструктуру Харкова суттєво пошкоджено: знищено трамвайні депо та підстанції, підготовка до запуску метро триватиме майже два місяці.