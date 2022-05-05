ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на кордоні Миколаївської та Херсонської областей (фото)
Підрозділи ППО та Сухопутних військ ЗСУ уразили 9 повітряних цілей. 4 безпілотники, 3 крилаті ракети, 2 літаки, імовірно, винищувачі Су-30.
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Генеральний штаб ЗСУ представив ранкове зведення станом на 70-ту добу протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Публікація розміщена на сторінці Генштабу у Facebook.
- У Східній операційній зоні противник продовжує наступ, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з анексованим Кримом.
- У Придністровському регіоні Молдови ЗС РФ проводять перегрупування військ, поповнюють запаси.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, зі свого боку, активні дії не вживаються.
- Слобожанський напрямок. Триває обстріл Харкова, ведеться розвідка позицій ЗСУ.
- У районі на північ від Ізюма не припиняються мінометні й артобстріли.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог веде артобстріли вздовж лінії зіткнення. Застосовується оперативно-тактична та бойова авіація, яка завдає ракетно-бомбових ударів.
- У Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямах ЗС РФ намагаються безуспішно вести наступальні операції.
- На Авдіївському та Курахівському напрямах обстрілюються позиції ЗСУ.
- У Маріуполі окупанти блокують та намагаються знищити наші підрозділи в районі "Азовсталі". Противник намагається захопити завод за підтримки авіації.
- У Сватівському районі Луганської області підрозділи бойовиків, укомплектовані місцевими жителями, мають низький морально-психологічний стан, їм не вистачає озброєння.
- На Південнобузькому напрямі російська армія не робила активних дій. Проте завдаються ракетно-бомбові удари по позиціях наших захисників та інфраструктурі району.
- На кордоні Миколаївської та Херсонської областей успішні дії ЗСУ дозволили повернути під контроль України низку населених пунктів.
- На території Донецької та Луганської областей протягом минулої доби було відбито 11 атак супротивника та знищено 5 танків, 7 одиниць бойової бронетехніки та 5 автомобілів.
- Росіяни масово відмовляються воювати. 38-а окрема мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ зазнала значних втрат. Після відведення на відновлення частина військовослужбовців відмовилася брати участь у подальших бойових діях в Україні. Військові перебувають у районі кордону з РФ і чекають, коли їх повернуть додому.
- Знищена авіація ЗС РФ. Минулої доби підрозділи ППО та Сухопутних військ уразили 9 літальних апаратів противника. Були збиті чотири безпілотники, два з них — зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ, також вдалося знищити три крилаті ракети. Уражено два літаки, за попередніми даними, це винищувачі Су-30.
Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові російські війська знищили всі трамваї. Через бойові зіткнення транспортну інфраструктуру Харкова суттєво пошкоджено: знищено трамвайні депо та підстанції, підготовка до запуску метро триватиме майже два місяці.