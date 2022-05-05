Росія не досягла на півдні та сході України бажаного просування, — Пентагон (відео)
За словами спікера Пентагону Джона Кірбі, наступ росіян відбувається повільно через проблеми з логістикою, сильний опір ЗСУ та сезон дощів в Україні. Також він зазначив, що в російських солдат низький моральний дух і погане командування.
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Російські збройні сили не змогли досягти бажаного просування на півдні та сході України й на кожному кроці зустрічали сильний опір із боку українських військових. Наступ росіян відбувається дуже повільно. Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі під час брифінгу.
"Росіяни не досягли того прогресу на Донбасі та на півдні, якого, як ми вважаємо, вони хотіли досягти… Ми вважаємо, що вони відстають від графіка, процес відбувається повільно. І на кожному кроці вони зустрічали жорсткий український опір. Ми зосереджені на тому, щоб цей опір залишався якомога жорсткішим", — сказав він.
За словами Джона Кірбі, Росія не змогла досягти бажаних успіхів на півдні через невирішені проблеми з логістикою і підтримкою в їхніх військах. Другою важливою причиною у Пентагоні назвали опір українців.
"Це територія, за яку вони борються вже вісім років, і для українців це дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати", — вважає речник Міноборони США.
Крім того, на боці України — природа, Джон Кірбі розповів, що дощовий сезон на цих теренах також уповільнює просування росіян.
"Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені її описували трохи як Канзас. У цю пору року навесні буває просто багато дощів і бруду. І це теж трохи сповільнило поступ росіян", — заявив він.
Також Кірбі зазначив проблеми лідерства та згуртованості у багатьох російських підрозділах. За його словами, у російських солдат низький моральний дух і погане командування.
Проте прессекретар Пентагону додав, що в російських військ досі залишилося багато сили для боротьби та вогневої потужності. Тому битва на Донбасі може перейти у затяжну фазу.
Джон Кірбі також заявив, що США зосереджені на передаванні Україні потрібних інструментів і зброї, а також навчання українських військових, аби досягти успіхів.
Нагадаємо, 5 травня у Генштабі повідомили, що українські військові звільнили кілька сіл на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, ППО та ЗСУ знищили 4 безпілотники, 3 крилаті ракети та 2 літаки, імовірно СУ-30.
Раніше, 4 травня, журналісти CNN розповіли, що Україна отримала від США 90% запропонованих гаубиць. Чиновник із Пентагону підтвердив, що більша частина гаубиць, які були призначені для України, вже прибула в розташування українських воїнів.