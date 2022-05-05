Росія не досягла на півдні та сході України бажаного просування, — Пентагон (відео)

За словами спікера Пентагону Джона Кірбі, наступ росіян відбувається повільно через проблеми з логістикою, сильний опір ЗСУ та сезон дощів в Україні. Також він зазначив, що в російських солдат низький моральний дух і погане командування.

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Російські збройні сили не змогли досягти бажаного просування на півдні та сході України й на кожному кроці зустрічали сильний опір із боку українських військових. Наступ росіян відбувається дуже повільно. Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі під час брифінгу.

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"Росіяни не досягли того прогресу на Донбасі та на півдні, якого, як ми вважаємо, вони хотіли досягти… Ми вважаємо, що вони відстають від графіка, процес відбувається повільно. І на кожному кроці вони зустрічали жорсткий український опір. Ми зосереджені на тому, щоб цей опір залишався якомога жорсткішим", — сказав він.

За словами Джона Кірбі, Росія не змогла досягти бажаних успіхів на півдні через невирішені проблеми з логістикою і підтримкою в їхніх військах. Другою важливою причиною у Пентагоні назвали опір українців.

"Це територія, за яку вони борються вже вісім років, і для українців це дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати", — вважає речник Міноборони США.

Крім того, на боці України — природа, Джон Кірбі розповів, що дощовий сезон на цих теренах також уповільнює просування росіян.

"Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені її описували трохи як Канзас. У цю пору року навесні буває просто багато дощів і бруду. І це теж трохи сповільнило поступ росіян", — заявив він.

Також Кірбі зазначив проблеми лідерства та згуртованості у багатьох російських підрозділах. За його словами, у російських солдат низький моральний дух і погане командування.

Проте прессекретар Пентагону додав, що в російських військ досі залишилося багато сили для боротьби та вогневої потужності. Тому битва на Донбасі може перейти у затяжну фазу.

Джон Кірбі також заявив, що США зосереджені на передаванні Україні потрібних інструментів і зброї, а також навчання українських військових, аби досягти успіхів.

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Нагадаємо, 5 травня у Генштабі повідомили, що українські військові звільнили кілька сіл на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, ППО та ЗСУ знищили 4 безпілотники, 3 крилаті ракети та 2 літаки, імовірно СУ-30.

Раніше, 4 травня, журналісти CNN розповіли, що Україна отримала від США 90% запропонованих гаубиць. Чиновник із Пентагону підтвердив, що більша частина гаубиць, які були призначені для України, вже прибула в розташування українських воїнів.