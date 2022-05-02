ВСУ отбросили войска РФ на харьковском направлении на 40 км, — СМИ

По данным СМИ, украинская армия отбросила вражеские войска до самой границы с Белгородской областью.

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Военные ВСУ контратаковали российские войска поблизости Харькова, отбросив их на 40 км от города. Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Дейтч, ссылаясь на источники в Пентагоне.

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"Украинское контрнаступление против России под Харьковом оттеснило войска вторжения почти на 25 миль (40 км) от второго по величине города Украине", — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Он также добавил, что войска РФ планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

Напомним, 23 апреля ВСУ выбили ВС РФ из поселка Прудянка в 13 км от российской границы.

Также СБУ опубликовали перехват, в котором ВС РФ говорят о том, что они отказываются наступать на Харьковскую область.