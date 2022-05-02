ВС РФ боятся ВСУ и отказываются наступать на Харьковскую область, – перехват СБУ (видео)

Российских солдат кидают под артиллерию ВСУ, а за выезд из горячих точек им грозят расстрелом. СБУ предупреждает, что надо заранее "думать головой и не лезть в Украину".

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Российские оккупанты боятся Вооруженных сил Украины (ВСУ) и массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области. Об этом стало известно из перехвата разговора захватчиков, который сделала Служба безопасности Украины под Изюмом Харьковской области.

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"Мы, короче… отказались от этой х**ни, понял? Нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Они на передовую отправляют, в самую ж**у, а там чисто артиллерия, никто из автоматов не стреляет. Под артиллерию лезть – это вообще пи*дец. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит, что нам сказали вас расстрелять", – жалуется захватчик знакомому в РФ.

Угрозы расстрела за неисполнение приказа на некоторых врагов не действуют, добавили в спецслужбе.

"В его аргументах, конечно, есть логика. Лучше бы он подумал своей головой раньше – не только на передовую, но и в Украину не стоило лезть", – заключили работники СБУ.

Напомним, что в одном из перехватов СБУ российский военный рассказал, как из Калиниграда "заходила тысяча человек", а в итоге в живых осталось 300.

До этого СБУ перехватил телефонный разговор контрактника из российской глубинки Ивана Клименко с матерью. Он говорил ей о желании "стереть Украину с лица земли".

Российские солдаты в телефонном разговоре признались, что им не удалось захватить город Рубежное Луганской области.